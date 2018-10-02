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2019 -Benz B-Class (Serisi) ortaya çıktı! B serisi hakkında her şey

Yeni -Benz B-Serisi, kaydırılabilir arka koltukları, yeni seçenekleri ve A-Serisi'nden tanıdığımız devasa ekran düzeniyle 'nda tanıtıldı.

Giriş Tarihi: 02.10.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 02.10.2018 14:57
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2019 -Benz B-Class (Serisi) ortaya çıktı! B serisi hakkında her şey
2019 Mercedes-Benz B-Class (Serisi) ortaya çıktı! Mercedes-Benz B serisi hakkında her şey

Lansman ile birlikte 8 ileri, çift kavramalı otomatik şanzımana da kavuşan B-Serisi, eskiye oranla çok daha spor bir görünüme ve sürüş karakterine sahip. Yeni B-Serisi için "Hiç olmadığı kadar kullanışlı ve şık" diyor satış direktörü Britta Seeger.

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2019 -Benz B-Class (Serisi) ortaya çıktı! B serisi hakkında her şey
2019 Mercedes-Benz B-Class (Serisi) ortaya çıktı! Mercedes-Benz B serisi hakkında her şey

Selefinde 0.25 olan sürüklenme katsayısını 0.24'e çeken MPV, daha alçak tavan çizgisinin getirdiği küçük yüzey sayesinde daha aerodinamik bir yapıya kavuşmuş. Buna karşın sürücünün A-Serisi'ne oranla 9 cm yukarıda oturması ve ince tasarımlı sütunlar sayesinde çok daha iyi görüş açılar yakalanmış.

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2019 -Benz B-Class (Serisi) ortaya çıktı! B serisi hakkında her şey
2019 Mercedes-Benz B-Class (Serisi) ortaya çıktı! Mercedes-Benz B serisi hakkında her şey

Dış tasarımda olduğu gibi kabinde de A-Serisi'yle benzerlikler mevcut. Standart olarak iki tane 7" boyutlu ekrandan oluşan yekpare gösterge paneli ile satın alınabilen B-Serisi, nispeten yere yakın hatchback türevdeki gibi 7.0+10.25 veya 10.25+10.25 inç ekran konfigürasyonlarıyla da tercih edilebilecek. Opsiyonel olarak head-up display sunan B-Serisi'nde premium havanın yakalanması adına kokpit 64 farklı renge ayarlanabilen ambiyans aydınlatmasıyla donatılmış.

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2019 -Benz B-Class (Serisi) ortaya çıktı! B serisi hakkında her şey
2019 Mercedes-Benz B-Class (Serisi) ortaya çıktı! Mercedes-Benz B serisi hakkında her şey

Ön koltuklar havalandırma ve masaj fonksiyonu ile segmente yenilik getirirken 14 cm kaydırılabilen arka koltuklar, bagaj hacminin 455 ile 705 litre arasında değişmesine imkân veriyor. 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuk sırtlıkları yatırıldığında ise bu hacim 1540 litreye ulaşıyor.

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2019 -Benz B-Class (Serisi) ortaya çıktı! B serisi hakkında her şey
2019 Mercedes-Benz B-Class (Serisi) ortaya çıktı! Mercedes-Benz B serisi hakkında her şey

Opsiyonel donanım listesinde elektrikli ve tampon altı sensörlere ayak uzatılarak açılabilen bagaj kapağı, LED veya multi-beam LED adaptif ön farlar gibi özellikler taşıyan B-Serisi'nde en güncel sürüş güvenlik sistemlerine yer verilmiş. Bunlardan en önemlisi ise şüphesiz kavşak ve bağlantı yolları gibi noktalarda hızı ayarlayabilen Mesafe Ayarlı Hız Sabitleyici.

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2019 -Benz B-Class (Serisi) ortaya çıktı! B serisi hakkında her şey
2019 Mercedes-Benz B-Class (Serisi) ortaya çıktı! Mercedes-Benz B serisi hakkında her şey

3 Aralık 2018'de siparişe açılacak B-Serisi'nde Euro 6d-TEMP normunu karşılayan 5 tane görev yapacak. Benzinli kanadında kapı 136 bg'lik B180 ile açılırken M 282 kodlu, silindir kapama özelliğine sahip 1.33 litrelik motor, B200 paketinde 163 bg sağlayacak. Dizel kanadında ise B180d (116 bg), B200d (150 bg) ve B220d (190 bg) yer alacak. OM 608 kodlu 1.5 dizel motor, A-Serisi'nden tanıdığımız ünite. OM 654 2.0 dizel motorların enine yerleştirilmiş hâli olan OM 654g ise ikincil bir SCR katalitik konvertör sayesinde Euro 6d standartlarını sağlayabiliyor.

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2019 -Benz B-Class (Serisi) ortaya çıktı! B serisi hakkında her şey
2019 Mercedes-Benz B-Class (Serisi) ortaya çıktı! Mercedes-Benz B serisi hakkında her şey

Yeni B-Serisi, tüm seçeneklerinde 8 ileri kademeye sahip 8G-DCT şanzıman ile eşlenecek. İleri aşamada yelpazeye daha fazla motor ve dört çeker seçeneği de eklenecek.

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