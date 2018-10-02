2019 Mercedes-Benz B-Class (Serisi) ortaya çıktı! Mercedes-Benz B serisi hakkında her şey

3 Aralık 2018'de siparişe açılacak B-Serisi'nde Euro 6d-TEMP normunu karşılayan 5 tane motor görev yapacak. Benzinli kanadında kapı 136 bg'lik B180 ile açılırken M 282 kodlu, silindir kapama özelliğine sahip 1.33 litrelik motor, B200 paketinde 163 bg sağlayacak. Dizel kanadında ise B180d (116 bg), B200d (150 bg) ve B220d (190 bg) yer alacak. OM 608 kodlu 1.5 dizel motor, A-Serisi'nden tanıdığımız ünite. OM 654 2.0 dizel motorların enine yerleştirilmiş hâli olan OM 654g ise ikincil bir SCR katalitik konvertör sayesinde Euro 6d standartlarını sağlayabiliyor.