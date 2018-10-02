2019 Mercedes-Benz B-Class (Serisi) ortaya çıktı! Mercedes-Benz B serisi hakkında her şey

Lansman ile birlikte 8 ileri, çift kavramalı otomatik şanzımana da kavuşan B-Serisi, eskiye oranla çok daha spor bir görünüme ve sürüş karakterine sahip. Yeni B-Serisi için "Hiç olmadığı kadar kullanışlı ve şık" diyor Mercedes satış direktörü Britta Seeger.