2019 Porsche Panamera GTS ortaya çıktı!

2019 Porsche Panamera GTS örtüsünü kaldırdı.İşte tasarımı ve güçlü motoru ile benzerlerinden ayrılan Porsche Panamera GTS'in özellikleri ve satış fiyatı... Sınıfında var olan rekabete yeni bir opsiyon olarak dahil olmaya hazırlanan 2019 Porsche Panamera GTS, iki farklı gövde tipiyle tercih edilebilecek. Dört kapı sedan haliyle 2010 yılında başlayan macerasında ikinci jenerasyonuyla yollarda varlığını sürdüren popüler isim, bu süreçte Sport Turismo ve hibrit gibi seçeneklerle de zenginleştirildi. Log'un haberine göre sonradan dahil olmasına karşın tüketicilerin kısa sürede benimsediği aileye yeni yılla birlikte yeni bir üye daha dahil oluyor. 2019 Porsche Panamera GTS adıyla sesleneceğimiz versiyon, station wagon olarak da satın alınabilir olacak. İŞTE 2019 PORSCHE PANAMERA GTS'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ İlk olarak GTS versiyonuyla birlikte gelecek olan motorlara ve öne çıkan performans rakamlarına bakalım. Burada bizleri twin-turbo desteğiyle 460 PS güç ve 620 Nm tork üreten 4.0 litrelik V8 makine karşılıyor. Bu değerleri PDK şanzıman üzerinden dört tekerlekten çekiş sistemiyle yere aktaran modellerin 0'dan 100'e hızlanabilmesi için sadece 4,1 saniyeye ihtiyacı var. Maksimum hız kısmında ise 292 km/s'lik bir limitin varlığı da masada görünenler arasında.