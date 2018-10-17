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ortaya çıktı!

örtüsünü kaldırdı.İşte tasarımı ve güçlü u ile benzerlerinden ayrılan Panamera GTS'in i ve ı...

Giriş Tarihi: 17.10.2018 11:22 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 11:30
2019 Porsche Panamera GTS ortaya çıktı!

Sınıfında var olan rekabete yeni bir opsiyon olarak dahil olmaya hazırlanan , iki farklı gövde tipiyle tercih edilebilecek.

2019 Porsche Panamera GTS ortaya çıktı!

Dört kapı sedan haliyle 2010 yılında başlayan macerasında ikinci jenerasyonuyla yollarda varlığını sürdüren popüler isim, bu süreçte Sport Turismo ve hibrit gibi seçeneklerle de zenginleştirildi.

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2019 Porsche Panamera GTS ortaya çıktı!

Log'un haberine göre sonradan dahil olmasına karşın tüketicilerin kısa sürede benimsediği aileye yeni yılla birlikte yeni bir üye daha dahil oluyor.

2019 Porsche Panamera GTS ortaya çıktı!

adıyla sesleneceğimiz versiyon, station wagon olarak da satın alınabilir olacak.

2019 Porsche Panamera GTS ortaya çıktı!

İŞTE 2019 PORSCHE PANAMERA GTS'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İlk olarak versiyonuyla birlikte gelecek olan lara ve öne çıkan performans rakamlarına bakalım.

2019 Porsche Panamera GTS ortaya çıktı!

Burada bizleri twin-turbo desteğiyle 460 PS güç ve 620 Nm tork üreten 4.0 litrelik V8 makine karşılıyor. Bu değerleri PDK şanzıman üzerinden dört tekerlekten çekiş sistemiyle yere aktaran modellerin 0'dan 100'e hızlanabilmesi için sadece 4,1 saniyeye ihtiyacı var.

2019 Porsche Panamera GTS ortaya çıktı!

Maksimum hız kısmında ise 292 km/s'lik bir limitin varlığı da masada görünenler arasında.

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