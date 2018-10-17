2019 Porsche Panamera GTS ortaya çıktı!

Burada bizleri twin-turbo desteğiyle 460 PS güç ve 620 Nm tork üreten 4.0 litrelik V8 makine karşılıyor. Bu değerleri PDK şanzıman üzerinden dört tekerlekten çekiş sistemiyle yere aktaran modellerin 0'dan 100'e hızlanabilmesi için sadece 4,1 saniyeye ihtiyacı var.