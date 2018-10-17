2019 Suzuki Jimny'nin özellikleri nedir? Neler sunuyor?

Suzuki'nin ufak arazi aracı Jimny, bu yıl için tamamen yeni haliyle karşımıza çıktı. Peki, 2019 Suzuki Jimny tam olarak özellikleri nedir? Hangi motor seçeneklerine sahip? İşte detaylar... Eskisine göre daha güncel bir tasarım, daha iyi bir iç mekan ve daha güncel motorlarla gelen bu araç, şimdiden fazlasıyla beğeni kazandı. Hatta o kadar beğeni kazandı ki Suzuki, bu aracı Japonya'nın dışına göndermekte yani ithal etmekte zorluk çekiyor. Bu bilgileri de Suzuki'nin İngiltere başkanı Dale Wyatt'ın Autocar adlı kaynağa yaptığı açıklamalardan öğreniyoruz. Wyatt'ın belirttiğine göre Suzuki, Jimny'nin İngiltere gibi dış ülkelere ithalatında zorluklar yaşanıyor. Çünkü Jimny'nin sağdan direksiyonlu olarak özel şekilde hazırlanması gerekiyor. Fakat anavatanı Japonya'daki talep bile başlı başına o kadar fazla ki, firma bunları üretecek zaman bulmakta sıkıntı yaşıyor. Suzuki'nin yeni Jimny modelinden yılda 2.000 adet teslimat yapabileceğini, fakat şimdiden 4.500 adet sipariş alındığını da öğreniyoruz. Bu kadar beğenilen ve şimdiden çok talep gören Jimny'nin özelliklerine bakacak olursak, aracın Japonya'da 658 cc'lik turboşarjlı 3 silindirli bir motorla satıldığını görüyoruz.