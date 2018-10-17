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'nin özellikleri nedir? Neler sunuyor?

'nin ufak aracı Jimny, bu yıl için tamamen yeni haliyle karşımıza çıktı. Peki, tam olarak özellikleri nedir? Hangi seçeneklerine sahip? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.10.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 14:48
2019 Suzuki Jimny'nin özellikleri nedir? Neler sunuyor?

Eskisine göre daha güncel bir tasarım, daha iyi bir iç mekan ve daha güncel larla gelen bu , şimdiden fazlasıyla beğeni kazandı.

2019 Suzuki Jimny'nin özellikleri nedir? Neler sunuyor?

Hatta o kadar beğeni kazandı ki , bu aracı Japonya'nın dışına göndermekte yani ithal etmekte zorluk çekiyor.

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2019 Suzuki Jimny'nin özellikleri nedir? Neler sunuyor?

Bu bilgileri de 'nin İngiltere başkanı Dale Wyatt'ın Autocar adlı kaynağa yaptığı açıklamalardan öğreniyoruz.

2019 Suzuki Jimny'nin özellikleri nedir? Neler sunuyor?

Wyatt'ın belirttiğine göre , Jimny'nin İngiltere gibi dış ülkelere ithalatında zorluklar yaşanıyor. Çünkü Jimny'nin sağdan direksiyonlu olarak özel şekilde hazırlanması gerekiyor.

2019 Suzuki Jimny'nin özellikleri nedir? Neler sunuyor?

Fakat anavatanı Japonya'daki talep bile başlı başına o kadar fazla ki, firma bunları üretecek zaman bulmakta sıkıntı yaşıyor.

2019 Suzuki Jimny'nin özellikleri nedir? Neler sunuyor?

'nin yeni Jimny modelinden yılda 2.000 adet teslimat yapabileceğini, fakat şimdiden 4.500 adet sipariş alındığını da öğreniyoruz.

2019 Suzuki Jimny'nin özellikleri nedir? Neler sunuyor?

Bu kadar beğenilen ve şimdiden çok talep gören Jimny'nin özelliklerine bakacak olursak, aracın Japonya'da 658 cc'lik turboşarjlı 3 silindirli bir la satıldığını görüyoruz.

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