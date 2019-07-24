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  • 2020 Audi Q3 Sportback sonunda resmen tanıtıldı! Audi Q3 Sportback'in motor gücü ve özellikleri nedir?

2020 sonunda resmen tanıtıldı! Audi Q3 Sportback'in motor gücü ve özellikleri nedir?

, crossover gamını genişletmeye devam ediyor. 'ün coupe benzeri versiyonu olan Q3 , ufak dokunuşlar ile birlikte kendisini Q3'ten ayırt etmemize olanak sağlayacak.

Giriş Tarihi: 24.07.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 10:03
2020 Audi Q3 Sportback sonunda resmen tanıtıldı! Audi Q3 Sportback'in motor gücü ve özellikleri nedir?

Eğimli tavanı standart 'te göremediğimiz tasarım dokunuşlarından olurken, genel hatlarında da dikkat çeken pek çok yenilik bulunuyor. Standart modele göre çok daha agresif hatlara sahip olan Q3 , kapı kollarının içerisinden geçen keskin vücut hattı ile çok daha kaslı bir görünüme kavuşmuş.

2020 Audi Q3 Sportback sonunda resmen tanıtıldı! Audi Q3 Sportback'in motor gücü ve özellikleri nedir?

Arka kısımda da büyük değişimler yaşayan araç, güncel 'e göre 16 milimetre daha uzun olan aracın genişliği de 29 mm oranında azalmış. Q3'ün agresif ve spor tasarımı aracın arka kısmında da varoluşunu sürdürüyor. Keskin hatlara kavuşan arka kısmı, difizör ile tamamlanarak arkadan bakıldığında şık bir görünüme sahip olması sağlanmış durumda.

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2020 Audi Q3 Sportback sonunda resmen tanıtıldı! Audi Q3 Sportback'in motor gücü ve özellikleri nedir?

Kaputun altında ise 'nin turboşarjlı 2.0 litrelik ünitesi bulunuyor. 230 beygir gücü üretebilen bu üniteye iki adet de 2.0 litrelik dizel motor eşlik edecek. ailesinin saflarına katılacak en son motor seçeneği 1.5 litrelik 4 silindirli ve yarı hibrit destekli ünite olacak. Tüm motor seçenekleri Audi'nin S-Tronic DCT şanzımanı ile eşleştirilecek.

2020 Audi Q3 Sportback sonunda resmen tanıtıldı! Audi Q3 Sportback'in motor gücü ve özellikleri nedir?

Giriş seviyesi olan 1.5 litre benzinli ve 2.0 litre dizel motorlar dışında tüm modeller Quattro sürüşe sahip olacak. Bahsi geçen motor seçenekleri ise önden çekiş sistemi ile birlikte gelecek. Manuel şanzıman seçeneğine sahip olacak bu ikiliden dizel olan opsiyonel olarak AWD platformu kullanabilecek.

2020 Audi Q3 Sportback sonunda resmen tanıtıldı! Audi Q3 Sportback'in motor gücü ve özellikleri nedir?

2019 , Kasım ayında satışa sunulacak. (Motor 1 TR)

2020 Audi Q3 Sportback sonunda resmen tanıtıldı! Audi Q3 Sportback'in motor gücü ve özellikleri nedir?
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2020 Audi Q3 Sportback sonunda resmen tanıtıldı! Audi Q3 Sportback'in motor gücü ve özellikleri nedir?
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