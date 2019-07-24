2020 Audi Q3 Sportback sonunda resmen tanıtıldı! Audi Q3 Sportback'in motor gücü ve özellikleri nedir?

Audi, crossover gamını genişletmeye devam ediyor. Q3'ün coupe benzeri versiyonu olan Q3 Sportback, ufak dokunuşlar ile birlikte kendisini Q3'ten ayırt etmemize olanak sağlayacak. Eğimli tavanı standart Q3'te göremediğimiz tasarım dokunuşlarından olurken, genel hatlarında da dikkat çeken pek çok yenilik bulunuyor. Standart modele göre çok daha agresif hatlara sahip olan Q3 Sportback, kapı kollarının içerisinden geçen keskin vücut hattı ile çok daha kaslı bir görünüme kavuşmuş. Arka kısımda da büyük değişimler yaşayan araç, güncel Q3'e göre 16 milimetre daha uzun olan aracın genişliği de 29 mm oranında azalmış. Q3'ün agresif ve spor tasarımı aracın arka kısmında da varoluşunu sürdürüyor. Keskin hatlara kavuşan arka kısmı, difizör ile tamamlanarak arkadan bakıldığında şık bir görünüme sahip olması sağlanmış durumda. Kaputun altında ise Audi'nin turboşarjlı 2.0 litrelik ünitesi bulunuyor. 230 beygir gücü üretebilen bu üniteye iki adet de 2.0 litrelik dizel motor eşlik edecek. Q3 Sportback ailesinin saflarına katılacak en son motor seçeneği 1.5 litrelik 4 silindirli ve yarı hibrit destekli ünite olacak. Tüm motor seçenekleri Audi'nin S-Tronic DCT şanzımanı ile eşleştirilecek. Giriş seviyesi olan 1.5 litre benzinli ve 2.0 litre dizel motorlar dışında tüm modeller Quattro AWD sürüşe sahip olacak. Bahsi geçen motor seçenekleri ise önden çekiş sistemi ile birlikte gelecek. Manuel şanzıman seçeneğine sahip olacak bu ikiliden dizel olan opsiyonel olarak AWD platformu kullanabilecek. 2019 Audi Q3 Sportback, Kasım ayında satışa sunulacak. (Motor 1 TR)