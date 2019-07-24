2020 Audi Q3 Sportback sonunda resmen tanıtıldı! Audi Q3 Sportback'in motor gücü ve özellikleri nedir?

Eğimli tavanı standart Q3'te göremediğimiz tasarım dokunuşlarından olurken, genel hatlarında da dikkat çeken pek çok yenilik bulunuyor. Standart modele göre çok daha agresif hatlara sahip olan Q3 Sportback, kapı kollarının içerisinden geçen keskin vücut hattı ile çok daha kaslı bir görünüme kavuşmuş.