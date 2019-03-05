2020 Pininfarina Battista resmen duyuruldu! Elektrikli hiper otomobil bakın nasıl özelliklere sahip...

Motor 1 TR'nin haberine göre Pininfarina, Battista hiper otomobilini Cenevre'de gri, mavi ve beyaz renkli örneklerle sergiliyor. Bu üç aracın tek farkı da renkleri değil, çünkü renk ile birlikte aracın çoğu tasarım detayı da değişiyor. Pininfarina bu yöntemle, Battista'nın ne kadar kişiselleştirilebilir olduğunu göstermiş oluyor. Yani Battista üç farklı versiyon hâlinde müşterilerin beğenisine sunuluyor. Dış tasarımı son derece aerodinamik ve özgün hatlara sahip olan Battista'nın iç mekanına baktığımızda kabinde sürücüye yakın olan 3 adet dijital ekranı görüyoruz. Bunlardan birisi gösterge paneli, diğeri temel araç bilgileri, sonuncusu da navigasyon için ayrılmış.