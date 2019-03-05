2020 Pininfarina Battista resmen duyuruldu! Elektrikli hiper otomobil bakın nasıl özelliklere sahip...

Automobili Pininfarina adındaki İtalyan otomobil tasarım firması, doğrudan Pininfarina olarak da biliniyor. Bu firma; Bugatti Veyron, Lamborghini Urus, McLaren P1, Mercedes-AMG Project One, Pagani Zonda ve Porsche Mission E gibi güncel birçok hiper otomobilin tasarımlarında da rol aldı. Ardından kendine ait ilk otomobilini üretmek isteyen firma, uzun süredir teaser (ipucu) görüntülerini yayınlamakta olduğu ve bu sebepten ötürü görmek için artık sabırsızlandığımız elektrikli hiper otomobilini nihayet tanıttı. Cenevre Otomobil Fuarı 2019 kapsamında tanıtılan Pininfarina Battista adlı bu araca elektrikli bir hiper otomobil dedik fakat elektrikli bir grand tourer (GT) otomobili olarak da geçiyor.