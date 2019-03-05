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  • 2020 Pininfarina Battista resmen duyuruldu! Elektrikli hiper otomobil bakın nasıl özelliklere sahip...

2020 resmen duyuruldu! Elektrikli hiper otomobil bakın nasıl özelliklere sahip...

Automobili Pininfarina adındaki İtalyan otomobil tasarım firması, doğrudan Pininfarina olarak da biliniyor. Bu firma; , Lamborghini Urus, McLaren P1, Mercedes-AMG Project One, Pagani Zonda ve Porsche Mission E gibi güncel birçok hiper otomobilin tasarımlarında da rol aldı. Ardından kendine ait ilk otomobilini üretmek isteyen firma, uzun süredir teaser (ipucu) görüntülerini yayınlamakta olduğu ve bu sebepten ötürü görmek için artık sabırsızlandığımız elektrikli hiper otomobilini nihayet tanıttı. Otomobil Fuarı 2019 kapsamında tanıtılan adlı bu araca elektrikli bir hiper otomobil dedik fakat elektrikli bir grand tourer (GT) otomobili olarak da geçiyor.

Giriş Tarihi: 05.03.2019 12:56 Güncelleme Tarihi: 05.03.2019 12:59
2020 Pininfarina Battista resmen duyuruldu! Elektrikli hiper otomobil bakın nasıl özelliklere sahip...

Pininfarina Batista'yı hiper otomobil kategorisine almamızın sebebi ise çok basit, sunduğu güç değerinden dolayı. Çünkü araç her aks başındaki birer adet yani toplamda 2 adet elektrik motoru sayesinde tamı tamına 1900 beygir güç ve 2.300 Nm tork üretiyor. Bu değerlerle hiper otomobil deyimini kullanmamak kesinlikle bir eksiklik olurdu. Aracın Battista ismi ise Pininfarina firmasının kurucusundan geliyor.

2020 Pininfarina Battista resmen duyuruldu! Elektrikli hiper otomobil bakın nasıl özelliklere sahip...

Yapılan açıklamalara göre adlı son derece etkileyici tasarımlı bu otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını 2 saniye gibi inanılması zor bir sürede tamamlıyor. İnanılması zor dememizi daha iyi anlatmak için, bugün 2019 model bir Lamborghini Aventador SVJ'nin 0'dan 100 km/s hıza 2.8 saniyede çıktığını hatırlatabiliriz. Yani ortada sıradışı bir performans söz konusu. Battista'nın açıklanan maksimum hız değeri de 350 km/s şeklinde. Ayrıca aracın 300 km/s hıza ulaşması için de 12 saniyenin biraz altında bir süreye ihtiyaç duyduğu da belirtiliyor. 120 kW-saat'lik batarya paketinin menzili ise 450 km imiş.

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2020 Pininfarina Battista resmen duyuruldu! Elektrikli hiper otomobil bakın nasıl özelliklere sahip...

Motor 1 TR'nin haberine göre Pininfarina, Battista hiper otomobilini 'de gri, mavi ve beyaz renkli örneklerle sergiliyor. Bu üç aracın tek farkı da renkleri değil, çünkü renk ile birlikte aracın çoğu tasarım detayı da değişiyor. Pininfarina bu yöntemle, Battista'nın ne kadar kişiselleştirilebilir olduğunu göstermiş oluyor. Yani Battista üç farklı versiyon hâlinde müşterilerin beğenisine sunuluyor. Dış tasarımı son derece aerodinamik ve özgün hatlara sahip olan Battista'nın iç mekanına baktığımızda kabinde sürücüye yakın olan 3 adet dijital ekranı görüyoruz. Bunlardan birisi gösterge paneli, diğeri temel araç bilgileri, sonuncusu da navigasyon için ayrılmış.

2020 Pininfarina Battista resmen duyuruldu! Elektrikli hiper otomobil bakın nasıl özelliklere sahip...

Bu sıradışı tasarımda ve performanstaki elektrikli hiper otomobilin fiyatını merak ediyorsanız henüz açıklanmadı. Fakat aracı beğenen multi milyoner müşteriler 'de bu aracı satın alabilecekmiş. Araç için hedeflenen üretim miktarı ise 150 adet. Üretileceği tarihin de 2020 yılı içerisinde bir zaman olacağı belirtiliyor.

2020 Pininfarina Battista resmen duyuruldu! Elektrikli hiper otomobil bakın nasıl özelliklere sahip...
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2020 Pininfarina Battista resmen duyuruldu! Elektrikli hiper otomobil bakın nasıl özelliklere sahip...
2020 Pininfarina Battista resmen duyuruldu! Elektrikli hiper otomobil bakın nasıl özelliklere sahip...
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