'78 model Scania Vabis' Bursalı ustanın eline geçerse ne olur? 85 bin lira harcadı ve hayran bıraktı!

İşte size gerçek bir ustalık haberi! Üstelik bu haber Türkiye'den. Bursalı bir usta 78 model bir kamyonu öyle bir hale getirdi ki görenleri şaşkına çevirdi. Hal böyle olunca da Bursalı usta Ali Ersöz'ün haber olması kaçınılmaz oldu. Peki bu ustalık nasıl gerçekleşti? Bursa'da kaporta ustası Ali Ersöz, Scania Vabis 78 model kamyonu öyle bir hale getirdi ki hayran kalmamak elde değil! Türk ustaların elinin değdiği araçlar adeta bambaşka bir hale geliyor. Bu ustalıklar da kimi zaman yurt dışında bile yankılanıyor. Bursalı ustanın yaptığı da bunlara en iyi örneklerden biri! Kendi imkanlarıyla ve uzun bir zaman ayırarak gerçekleştirdiği ustalıkla beğeni toplayan Bursalı kaporta ustası Ersöz, 85 bin lira gibi bir para harcadı. 1.5 yıllık çalışma sonucundaysa bakın ortaya nasıl bir araç çıktı.