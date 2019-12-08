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  • '78 model Scania Vabis' Bursalı ustanın eline geçerse ne olur? 85 bin lira harcadı ve hayran bıraktı!

'78 model ' Bursalı ustanın eline geçerse ne olur? 85 bin lira harcadı ve hayran bıraktı!

İşte size gerçek bir ustalık haberi! Üstelik bu haber Türkiye'den. Bursalı bir usta 78 model bir kamyonu öyle bir hale getirdi ki görenleri şaşkına çevirdi. Hal böyle olunca da Bursalı usta Ali Ersöz'ün haber olması kaçınılmaz oldu. Peki bu ustalık nasıl gerçekleşti? 'da kaporta ustası Ali Ersöz, 78 model kamyonu öyle bir hale getirdi ki hayran kalmamak elde değil! Türk ustaların elinin değdiği araçlar adeta bambaşka bir hale geliyor. Bu ustalıklar da kimi zaman yurt dışında bile yankılanıyor. Bursalı ustanın yaptığı da bunlara en iyi örneklerden biri! Kendi imkanlarıyla ve uzun bir zaman ayırarak gerçekleştirdiği ustalıkla beğeni toplayan Bursalı kaporta ustası Ersöz, 85 bin lira gibi bir para harcadı. 1.5 yıllık çalışma sonucundaysa bakın ortaya nasıl bir araç çıktı.

Giriş Tarihi: 08.12.2019 12:24 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 12:26
78 model Scania Vabis Bursalı ustanın eline geçerse ne olur? 85 bin lira harcadı ve hayran bıraktı!

78 model Scania Vabis Bursalı ustanın eline geçerse ne olur? 85 bin lira harcadı ve hayran bıraktı!

'da kaporta ustası Ali Ersöz, 78 model kamyonu adeta bambaşka hale getirdi!

Ersöz, hurda kamyonu 1.5 yıllık çalışma İLE 85 bin lira harcayarak yeniledi.

78 model Scania Vabis Bursalı ustanın eline geçerse ne olur? 85 bin lira harcadı ve hayran bıraktı!

78 model Scania Vabis Bursalı ustanın eline geçerse ne olur? 85 bin lira harcadı ve hayran bıraktı!

Kırmızı rengiyle göz kamaştıran kamyon, 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi.

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78 model Scania Vabis Bursalı ustanın eline geçerse ne olur? 85 bin lira harcadı ve hayran bıraktı!

78 model Scania Vabis Bursalı ustanın eline geçerse ne olur? 85 bin lira harcadı ve hayran bıraktı!

'da 78 model kamyon, kaporta ustası Ali Ersöz'ün ellerinde yeniden hayat buldu.

78 model Scania Vabis Bursalı ustanın eline geçerse ne olur? 85 bin lira harcadı ve hayran bıraktı!

78 model Scania Vabis Bursalı ustanın eline geçerse ne olur? 85 bin lira harcadı ve hayran bıraktı!

İstanbul'daki bir müşteri için, uzun uğraşlar sonucu baştan aşağı yenilenen kamyon, ilk günkü haline getirildi. Kırmızı rengiyle göz kamaştıran kamyon, 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi.

78 model Scania Vabis Bursalı ustanın eline geçerse ne olur? 85 bin lira harcadı ve hayran bıraktı!

78 model Scania Vabis Bursalı ustanın eline geçerse ne olur? 85 bin lira harcadı ve hayran bıraktı!

20 kişilik ekibiyle 1,5 yılda aşama aşama yapılan çalışmalarla son halini alan kamyonun son halini aldığını belirten Ali Ersöz, "Bu araç bize geldiğinde orijinal bir araçtı, ancak çok fazla çürüğü vardı. İlk günkü haline getirebilmek için şase ile kasa ayrıldı.

78 model Scania Vabis Bursalı ustanın eline geçerse ne olur? 85 bin lira harcadı ve hayran bıraktı!

78 model Scania Vabis Bursalı ustanın eline geçerse ne olur? 85 bin lira harcadı ve hayran bıraktı!

Bütün kaporta kısımları tamamen yenilendi. Yenilenmesinin ardından astarlanıp kamyonun kupası üzerine oturtuldu. Ardından izolasyonunu gerçekleştirdik.

78 model Scania Vabis Bursalı ustanın eline geçerse ne olur? 85 bin lira harcadı ve hayran bıraktı!

78 model Scania Vabis Bursalı ustanın eline geçerse ne olur? 85 bin lira harcadı ve hayran bıraktı!

Aşama aşama yaptığımız çalışmanın sonunda ise boya işlemlerimiz başladı. 1,5 senelik bir zaman diliminde bugünkü haline getirdik" dedi.

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