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  • 78 model Scania Vabis kamyona 85 bin lira harcadı! Görenleri hayran bıraktı

78 model kamyona 85 bin lira harcadı! Görenleri hayran bıraktı

Bursalı kaporta ustasından bakanları bir daha baktıran muhteşem bir iş! Bursa'da kaporta ustası Ali Ersöz, Scania Vabis 78 model kamyonu öyle bir hale getirdi ki hayran kalmamak elde değil! Türk ustaların elinin değdiği araçlar adeta bambaşka bir hale geliyor. Bu ustalıklar da kimi zaman yurt dışında bile yankılanıyor. Bursalı ustanın yaptığı da bunlara en iyi örneklerden biri! Kendi imkanlarıyla ve uzun bir zaman ayırarak gerçekleştirdiği ustalıkla beğeni toplayan Bursalı kaporta ustası Ersöz, 1.5 yıl boyunca bu araç için uğraştı. Ersöz 85 bin lira gibi bir para da harcadı. İşte son hali!

Giriş Tarihi: 17.02.2020 07:56 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 07:57
78 model Scania Vabis kamyona 85 bin lira harcadı! Görenleri hayran bıraktı

'da kaporta ustası Ali Ersöz, Scania Vabis 78 model kamyonu adeta bambaşka hale getirdi!

Ersöz, hurda kamyonu 1.5 yıllık çalışma İLE 85 bin lira harcayarak yeniledi.

78 model Scania Vabis kamyona 85 bin lira harcadı! Görenleri hayran bıraktı

Kırmızı rengiyle göz kamaştıran kamyon, 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi.

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78 model Scania Vabis kamyona 85 bin lira harcadı! Görenleri hayran bıraktı

'da 78 model kamyon, kaporta ustası Ali Ersöz'ün ellerinde yeniden hayat buldu.

78 model Scania Vabis kamyona 85 bin lira harcadı! Görenleri hayran bıraktı

İstanbul'daki bir müşteri için, uzun uğraşlar sonucu baştan aşağı yenilenen kamyon, ilk günkü haline getirildi. Kırmızı rengiyle göz kamaştıran kamyon, 85 bin lira maliyetle trafiğe çıkmaya hazır hale geldi.

78 model Scania Vabis kamyona 85 bin lira harcadı! Görenleri hayran bıraktı

20 kişilik ekibiyle 1,5 yılda aşama aşama yapılan çalışmalarla son halini alan kamyonun son halini aldığını belirten Ali Ersöz, "Bu araç bize geldiğinde orijinal bir araçtı, ancak çok fazla çürüğü vardı. İlk günkü haline getirebilmek için şase ile kasa ayrıldı.

78 model Scania Vabis kamyona 85 bin lira harcadı! Görenleri hayran bıraktı

Bütün kaporta kısımları tamamen yenilendi. Yenilenmesinin ardından astarlanıp kamyonun kupası üzerine oturtuldu. Ardından izolasyonunu gerçekleştirdik.

78 model Scania Vabis kamyona 85 bin lira harcadı! Görenleri hayran bıraktı

Aşama aşama yaptığımız çalışmanın sonunda ise boya işlemlerimiz başladı. 1,5 senelik bir zaman diliminde bugünkü haline getirdik" dedi.

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