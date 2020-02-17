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78 model Scania Vabis kamyona 85 bin lira harcadı! Görenleri hayran bıraktı

78 model Scania Vabis kamyona 85 bin lira harcadı! Görenleri hayran bıraktı

Bursalı kaporta ustasından bakanları bir daha baktıran muhteşem bir iş! Bursa'da kaporta ustası Ali Ersöz, Scania Vabis 78 model kamyonu öyle bir hale getirdi ki hayran kalmamak elde değil! Türk ustaların elinin değdiği araçlar adeta bambaşka bir hale geliyor. Bu ustalıklar da kimi zaman yurt dışında bile yankılanıyor. Bursalı ustanın yaptığı da bunlara en iyi örneklerden biri! Kendi imkanlarıyla ve uzun bir zaman ayırarak gerçekleştirdiği ustalıkla beğeni toplayan Bursalı kaporta ustası Ersöz, 1.5 yıl boyunca bu araç için uğraştı. Ersöz 85 bin lira gibi bir para da harcadı. İşte son hali!

Giriş Tarihi: 17.02.2020 07:56 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 07:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





