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  • Anne ve kızı otomobili bırakıp gitmişti! Hyundai Accent'in son halini görünce inanamadılar

otomobili bırakıp gitmişti! 'in son halini görünce inanamadılar

ustalar yine görenleri şaşkına çevirecek bir işe imza attılar. Son dönemde bu konuda yeteneklerini sık sık sergiliyorlar ama bu kez Türk bir öyle bir sürprizle karşılaştı ki inanmakta zorlandılar. marka otomobilini Yüzde 100 Oto programının ustalarına teslim eden anne ve kızı bunu hiç beklemiyordu. Otomobillerinin son halini görmek için gelen anne ve kızı adeta gözlerine inanamadı. Hyundai otomobil öyle değişti ki tanımakta zorlandılar. O anlar ise kare kare görüntülendi. Sonuç gerçekten şaşırtıcıydı.

Giriş Tarihi: 27.12.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 11:56
Anne ve kızı otomobili bırakıp gitmişti! Hyundai Accent'in son halini görünce inanamadılar

TRT'nin yüzde 100 Oto programında yenilenen otomobilin değişimi sahibini de kızını da çok şaşırttı! Sonucu görünce gözlerine inanamayan anne ne diyeceğini bilemedi!

Anne ve kızı otomobili bırakıp gitmişti! Hyundai Accent'in son halini görünce inanamadılar

İşte 'in şoke eden değişimi!

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Anne ve kızı otomobili bırakıp gitmişti! Hyundai Accent'in son halini görünce inanamadılar
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Anne ve kızı otomobili bırakıp gitmişti! Hyundai Accent'in son halini görünce inanamadılar
Anne ve kızı otomobili bırakıp gitmişti! Hyundai Accent'in son halini görünce inanamadılar
Anne ve kızı otomobili bırakıp gitmişti! Hyundai Accent'in son halini görünce inanamadılar
Anne ve kızı otomobili bırakıp gitmişti! Hyundai Accent'in son halini görünce inanamadılar
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