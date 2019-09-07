Araba kullanırken o işareti görürseniz dikkat! Araç sahiplerinin bilmesi gerekiyor!
Araba kullanırken o işareti görürseniz dikkat! Araç sahiplerinin bilmesi gerekiyor!
Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için gerekli. Peki bu renkli ışıklar neyi gösteriyor? Aracınızda herhangi bir eksik veya arıza olabilir mi? İkaz lambalarının ne anlama geldiğine birlikte bakalım.
Giriş Tarihi: 07.09.2019
11:00
Güncelleme Tarihi: 07.09.2019
11:09