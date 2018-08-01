Araç klimasını kullanırken bunlara dikkat edin!

Her bir modelin kendi soğutma sistemini geliştirmek üç yıl sürüyor. Bu süre zarfında havalandırma kanallarının ve menfezlerinin geometrisi 3D olarak analiz ediliyor ve otomobilin içinde havanın dolaşım yönünü saptamak için sanal ortamda simülasyonlar uygulanıyor. Yine de insanlar klimaları kullanırken hata yapabiliyor.