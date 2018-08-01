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Araç sını kullanırken bunlara dikkat edin!

Sıcak havalarda lerde kullanımı en üst seviyelere çıktı. Peki doğru klima kullanımı nasıl olur? İşte uzmanlara göre araç klimasını kullanırken dikkat edilmesi gerekenler.

Giriş Tarihi: 01.08.2018 20:45 Güncelleme Tarihi: 01.08.2018 20:49
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Araç sını kullanırken bunlara dikkat edin!
Araç klimasını kullanırken bunlara dikkat edin!

Yaz mevsiminde kullanırken ısınan havanın etkilerini küçümsememek gerekiyor. Otomobil üreticilerinin uzmanlarına göre 35 derecelik bir kabin sıcaklığı sürücünün tepki süresini 25 derecedeki tepki süresine kıyasla yüzde 20 oranında yavaşlatıyor; bu da kanda yüzde 0,5 oranında alkol varken otomobil kullanmakla aynı etkiyi yaratıyor. Bundan dolayı sürücü kabininin serin ve havadar olması önemli.

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Araç sını kullanırken bunlara dikkat edin!
Araç klimasını kullanırken bunlara dikkat edin!

Her bir modelin kendi soğutma sistemini geliştirmek üç yıl sürüyor. Bu süre zarfında havalandırma kanallarının ve menfezlerinin geometrisi 3D olarak analiz ediliyor ve in içinde havanın dolaşım yönünü saptamak için sanal ortamda simülasyonlar uygulanıyor. Yine de insanlar ları kullanırken hata yapabiliyor.

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Araç sını kullanırken bunlara dikkat edin!
Araç klimasını kullanırken bunlara dikkat edin!

İşte en sık yapılan hataların bir listesi ve nın nasıl daha verimli bir şekilde kullanılabileceğine ilişkin bazı ipuçları;

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Araç sını kullanırken bunlara dikkat edin!
Araç klimasını kullanırken bunlara dikkat edin!

YI HEMEN EN YÜKSEK GÜÇTE ÇALIŞTIRMAYIN

Yaz aylarında açıkta park edilmiş bir in kabin sıcaklığı 60 dereceye kadar çıkabiliyor. Birkaç kolay adımda bu sıcaklığı yaklaşık yarım saat içerisinde 25 dereceye kadar düşürmek mümkün.

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Araç sını kullanırken bunlara dikkat edin!
Araç klimasını kullanırken bunlara dikkat edin!
En sık yapılan hatalardan biri yı en yüksek güçte çalıştırmak. SEAT Teknik Merkezi mühendislerinin ilk önerisi “Klimayı açmadan önce bir dakika için kapıları ve camları açmak. Bu basit işlem sayesinde “içerdeki sıcaklığı doğal yolla düşürebilirsiniz.” Havalandırdıktan sonra inize binebilir, kapılarınızı kapatıp klimanızı açabilirsiniz.
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Araç sını kullanırken bunlara dikkat edin!
Araç klimasını kullanırken bunlara dikkat edin!

HAVA DEVRİDAİMİ MODUNU AÇIK BIRAKMAYIN

En sık yapılan hatalardan bir diğeri. Çünkü bu mod açık kaldığında "camlar buğulanıyor." Uzmanlar bunun yerine Otomatik modu etkinleştirerek "hava akışının daha kontrollü ve verimli bir şekilde sağlanabileceğini" vurguluyor.

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Araç sını kullanırken bunlara dikkat edin!
Araç klimasını kullanırken bunlara dikkat edin!

SABAH HAVA SERİN OLSA DA KLİMAYI ÇALIŞTIRIN

Dünyanın neresinde olduğunuza bağlı olarak yaz aylarında bazı sabahlar serin olabiliyor. Yine de "ısıyı yüksek bir dereceye ayarlayacak da olsanız yı açarak" dışarıdaki hava yavaş yavaş ısınmaya başladığında camların buğulanmasını önleyebilirsiniz.

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