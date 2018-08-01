Araç klimasını kullanırken bunlara dikkat edin!

Sıcak havalarda otomobillerde klima kullanımı en üst seviyelere çıktı. Peki doğru klima kullanımı nasıl olur? İşte uzmanlara göre araç klimasını kullanırken dikkat edilmesi gerekenler. Yaz mevsiminde otomobil kullanırken ısınan havanın etkilerini küçümsememek gerekiyor. Otomobil üreticilerinin uzmanlarına göre 35 derecelik bir kabin sıcaklığı sürücünün tepki süresini 25 derecedeki tepki süresine kıyasla yüzde 20 oranında yavaşlatıyor; bu da kanda yüzde 0,5 oranında alkol varken otomobil kullanmakla aynı etkiyi yaratıyor. Bundan dolayı sürücü kabininin serin ve havadar olması önemli. Her bir modelin kendi soğutma sistemini geliştirmek üç yıl sürüyor. Bu süre zarfında havalandırma kanallarının ve menfezlerinin geometrisi 3D olarak analiz ediliyor ve otomobilin içinde havanın dolaşım yönünü saptamak için sanal ortamda simülasyonlar uygulanıyor. Yine de insanlar klimaları kullanırken hata yapabiliyor. İşte en sık yapılan hataların bir listesi ve klimanın nasıl daha verimli bir şekilde kullanılabileceğine ilişkin bazı ipuçları; KLİMAYI HEMEN EN YÜKSEK GÜÇTE ÇALIŞTIRMAYIN Yaz aylarında açıkta park edilmiş bir otomobilin kabin sıcaklığı 60 dereceye kadar çıkabiliyor. Birkaç kolay adımda bu sıcaklığı yaklaşık yarım saat içerisinde 25 dereceye kadar düşürmek mümkün. En sık yapılan hatalardan biri klimayı en yüksek güçte çalıştırmak. SEAT Teknik Merkezi mühendislerinin ilk önerisi “Klimayı açmadan önce bir dakika için kapıları ve camları açmak. Bu basit işlem sayesinde “içerdeki sıcaklığı doğal yolla düşürebilirsiniz.” Havalandırdıktan sonra otomobilinize binebilir, kapılarınızı kapatıp klimanızı açabilirsiniz. HAVA DEVRİDAİMİ MODUNU AÇIK BIRAKMAYIN En sık yapılan hatalardan bir diğeri. Çünkü bu mod açık kaldığında 'camlar buğulanıyor.' Uzmanlar bunun yerine Otomatik modu etkinleştirerek 'hava akışının daha kontrollü ve verimli bir şekilde sağlanabileceğini' vurguluyor. SABAH HAVA SERİN OLSA DA KLİMAYI ÇALIŞTIRIN Dünyanın neresinde olduğunuza bağlı olarak yaz aylarında bazı sabahlar serin olabiliyor. Yine de 'ısıyı yüksek bir dereceye ayarlayacak da olsanız klimayı açarak' dışarıdaki hava yavaş yavaş ısınmaya başladığında camların buğulanmasını önleyebilirsiniz.