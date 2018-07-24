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Aracınızda ni k için dikkat etmeniz gerekenler

im çok yakıyor diyorsanız, işte sizin için çok önemli tüyolar...

Giriş Tarihi: 24.07.2018 11:07 Güncelleme Tarihi: 24.07.2018 11:17
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Aracınızda ni k için dikkat etmeniz gerekenler
Aracınızda yakıt tüketimini düşürmek için dikkat etmeniz gerekenler
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Aracınızda ni k için dikkat etmeniz gerekenler
Aracınızda yakıt tüketimini düşürmek için dikkat etmeniz gerekenler

Motor yağı deyip geçmeyin. Hareketli motor parçaları arasında film oluşturarak sürtünmeyi önleyen motor yağının görevi bu kadarla sınırlı değildir.

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Aracınızda ni k için dikkat etmeniz gerekenler
Aracınızda yakıt tüketimini düşürmek için dikkat etmeniz gerekenler

Yağ kanalları içerisinde dolaşarak parçaların soğumasını sağlayan motor yağı, korozyonunun oluşmasını da engeller.

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Aracınızda ni k için dikkat etmeniz gerekenler
Aracınızda yakıt tüketimini düşürmek için dikkat etmeniz gerekenler

Motor için önemli olan bu sıvının zamanla kimyasal yapısı bozulacağı için akıcılığı azalır. Bu nedenle motor yağı, yağ filtresiyle birlikte düzenli olarak değiştirilmeli.

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Aracınızda ni k için dikkat etmeniz gerekenler
Aracınızda yakıt tüketimini düşürmek için dikkat etmeniz gerekenler

Aksi halde parçalar arasında artan sürtünme sonucu motorun ömrü hızla kısaltırken, verimi azalır ve artarak yüksek masraflar çıkmasına neden olur.

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Aracınızda ni k için dikkat etmeniz gerekenler
Aracınızda yakıt tüketimini düşürmek için dikkat etmeniz gerekenler

Klima, hareketini motordan aldığı için nin artmasına neden olur.

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Aracınızda ni k için dikkat etmeniz gerekenler
Aracınızda yakıt tüketimini düşürmek için dikkat etmeniz gerekenler

Bu küçük tüketim farkı klimanın uzun süre çalışmasıyla katlanarak artar.

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