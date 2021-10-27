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Haberler Galeri Binlerce şarj istasyonu kuracak
Giriş Tarihi: 27.10.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 14:33

Binlerce şarj istasyonu kuracak

Elektrikli araçlar yaygınlaşmaya devam ederken, otomotiv devleri de gelecek planlarını elektrikli modellere göre hazırlıyor. Önümüzdeki yıllarda birçok marka kademeli olarak fosil yakıtlı otomobillerin üretimini sonlandırıp, elektrikli araca geçiş yapacak. Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), elektrikli otomobiller için ABD ve Kanada'da gelecek yıldan itibaren 40 bin şarj istasyonu kuracağını bildirdi.

AA
Binlerce şarj istasyonu kuracak

Şirketten yapılan açıklamada, GM ve bayilerinin yerelde şarj istasyonuna erişimi genişletmek için birlikte çalışacağı aktarıldı.

Binlerce şarj istasyonu kuracak

Söz konusu girişimin 2022'de başlayacağı belirtilen açıklamada, bunun GM'nin hızla büyüyen elektrikli otomobil sektöründeki varlığını güçlendirmeye yönelik 750 milyon dolarlık yatırım taahhüdünün bir parçası olduğu kaydedildi.

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Binlerce şarj istasyonu kuracak

Açıklamada, bu kapsamda ABD ve Kanada'da 40 bine kadar şarj istasyonunun kurulacağı ve bunların tüm elektrikli otomobil sahiplerine hizmet vereceği ifade edildi.

Binlerce şarj istasyonu kuracak

GM, ekim başında 2025'e kadar elektrikli ve otonom araçlara 35 milyar dolarlık harcama yapmayı planladığını açıklamıştı.

Binlerce şarj istasyonu kuracak

Küresel ürün ve operasyonlarında 2040 itibarıyla karbon nötr olmayı amaçlayan GM, 2035'e kadar araçlarda benzinli ve dizel üretimini sonlandırarak yalnızca elektrikli üretmeyi planladığını duyurmuştu.

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