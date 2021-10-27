Giriş Tarihi: 27.10.2021 14:32Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 14:33
Binlerce şarj istasyonu kuracak
Elektrikli araçlar yaygınlaşmaya devam ederken, otomotiv devleri de gelecek planlarını elektrikli modellere göre hazırlıyor. Önümüzdeki yıllarda birçok marka kademeli olarak fosil yakıtlı otomobillerin üretimini sonlandırıp, elektrikli araca geçiş yapacak. Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), elektrikli otomobiller için ABD ve Kanada'da gelecek yıldan itibaren 40 bin şarj istasyonu kuracağını bildirdi.