BMW'den Apple'a flaş transfer! Artık teknoloji devinin bünyesinde çalışacak

Elektrikli ve otonom araçların pazar payı her geçen gün yükseliyor. Pandemi döneminde bile bu yükseliş hızını pek düşürmedi. Otomotiv üreticileri de elektrikli araç dönüşümü içine girmiş durumda. Bu bağlamda pazardaki hareketlilik teknoloji devlerinin de gözünden kaçmadı. Huawei ve Xiaomi elektrikli araçlar konusunda yatırımlara yöneldi. Bir de Apple var.