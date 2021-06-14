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Haberler Galeri BMW'den Apple'a flaş transfer! Artık teknoloji devinin bünyesinde çalışacak
Giriş Tarihi: 14.06.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 12:56

'den 'a flaş transfer! Artık teknoloji devinin bünyesinde çalışacak

Birkaç senedir 'ın elektrikli araç üstünde çalıştığı söyleniyor. Bir dönem bu projenin durdurulduğu, Apple'ın iptal ettiği iddiaları da ortaya çıkmıştı. Fakat farklı söylentilerde projenin iptal edilmediği, Apple'ın veya olarak adlandırılan aracı üstünde geliştirmelere iyice yoğunlaştığı belirtildi. Şimdi Apple Car'la ilgili yeni bir haber ortaya çıktı. merkezli teknoloji devi, i3 ve i8 programlarını yöneten 'ı işe aldı.

BMW'den Apple'a flaş transfer! Artık teknoloji devinin bünyesinde çalışacak

Elektrikli ve otonom araçların pazar payı her geçen gün yükseliyor. Pandemi döneminde bile bu yükseliş hızını pek düşürmedi. Otomotiv üreticileri de elektrikli araç dönüşümü içine girmiş durumda. Bu bağlamda pazardaki hareketlilik teknoloji devlerinin de gözünden kaçmadı. Huawei ve Xiaomi elektrikli araçlar konusunda yatırımlara yöneldi. Bir de var.

BMW'den Apple'a flaş transfer! Artık teknoloji devinin bünyesinde çalışacak

yıllardır kendi aracı üstünde çalışıyor. Şimdiye kadar bu araç hakkında çok söylenti çıktı, tabii ki Apple herhangi bir açıklama yapmadı. Geçtiğimiz aylar içinde Apple'ın aracın üretimi için birçok ünlü markayla görüştüğü raporlanmıştı. Şimdi teknoloji devi dikkat çekici bir gelişmeye imza attı.

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BMW'den Apple'a flaş transfer! Artık teknoloji devinin bünyesinde çalışacak

Bloomberg'e göre teknoloji devi 'ı projede görev almak üzere saflarına kattı. Projenin kilit isimlerinden biri olacak Kranz, 'nin i3 ve i8 programlarını yöneten kişi olarak öne çıkıyor.

BMW'den Apple'a flaş transfer! Artık teknoloji devinin bünyesinde çalışacak

Deneyimli isim aynı zamanda Canoo isimli elektrikli araç şirketinin kurucu ortağı ve CEO'suydu. Kranz'ı saflarına kattıklarını onayladı, fakat görev tanımı hakkında açıklama yapmadı. Öte yandan Kranz'ın 'ın günlük operasyonlarını yürüten eski Tesla yöneticisi Doug Field yönetiminde teknoloji devinin otomobil projesinde çalışacağı aşikar.

BMW'den Apple'a flaş transfer! Artık teknoloji devinin bünyesinde çalışacak

'ın elektrikli araç projesi 2014 yılında başladı ve geçen yıllar boyunca projeyle ilgili iptal edildiği de dahil olmak üzere birçok söylenti çıktı. Ancak görünen o ki ABD'li şirket konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlara göre Apple'ın geliştirdiği elektrikli aracı 2024-2025 gibi görmemiz mümkün olabilir. (Donanımhaber)

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