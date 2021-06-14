Giriş Tarihi: 14.06.2021 12:55Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 12:56
BMW'den Apple'a flaş transfer! Artık teknoloji devinin bünyesinde çalışacak
Birkaç senedir Apple'ın elektrikli araç üstünde çalıştığı söyleniyor. Bir dönem bu projenin durdurulduğu, Apple'ın iptal ettiği iddiaları da ortaya çıkmıştı. Fakat farklı söylentilerde projenin iptal edilmediği, Apple'ın Project Titan veya Apple Car olarak adlandırılan aracı üstünde geliştirmelere iyice yoğunlaştığı belirtildi. Şimdi Apple Car'la ilgili yeni bir haber ortaya çıktı. Cupertino merkezli teknoloji devi, BMW i3 ve i8 programlarını yöneten Ulrich Kranz'ı işe aldı.