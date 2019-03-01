Bu araba sadece internetten satılacak! Tesla bakın ne yaptı...

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model 3 sedan'ı satışa çıkardı. Peki Model 3 sedan'ın fiyatı ve özellikleri neler? İşte Tesla'nın son modeli ile ilgili bilmeniz gereken her şey... Tesla'nın CEO'su Elon Musk 2016'dan beri defalarca dile getirdiği sözünü dün akşamki lansman ile tuttu. Tesla uzun bir bekleyişin 'uygun fiyatlı' modelini satışa sundu. 35 bin dolarlık (yaklaşık 190 bin TL) fiyat etiketi ile dikkat çeken otomobil, sadece internet üzerinden satın alınabilecek. 350 kilometre menzile sahip olan Tesla Model 3 sedan'ın çıkabildiği maksimum hız 209 KM/saat. Otomobil 0'dan 100'e ise 5.6 saniyede çıkabiliyor. ELON MUSK KİMDİR? Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol'un oğlu olarak dünyaya geldi. Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı. 1992'de, Kingston, Ontario'daki Queen's University'de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania'da işletme ve fizik okumak için Kanada'dan ayrıldı.