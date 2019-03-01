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Bu araba sadece internetten satılacak! bakın ne yaptı...

Elektrikli otomobil üreticisi , sedan'ı satışa çıkardı. Peki Model 3 sedan'ın fiyatı ve özellikleri neler? İşte Tesla'nın son modeli ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

Giriş Tarihi: 01.03.2019 13:50 Güncelleme Tarihi: 01.03.2019 13:55
Bu araba sadece internetten satılacak! Tesla bakın ne yaptı...

'nın 'su 2016'dan beri defalarca dile getirdiği sözünü dün akşamki lansman ile tuttu.

Bu araba sadece internetten satılacak! Tesla bakın ne yaptı...

uzun bir bekleyişin 'uygun fiyatlı' modelini satışa sundu.

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Bu araba sadece internetten satılacak! Tesla bakın ne yaptı...

35 bin dolarlık (yaklaşık 190 bin TL) fiyat etiketi ile dikkat çeken otomobil, sadece üzerinden satın alınabilecek.

Bu araba sadece internetten satılacak! Tesla bakın ne yaptı...

350 kilometre menzile sahip olan sedan'ın çıkabildiği maksimum hız 209 KM/saat. Otomobil 0'dan 100'e ise 5.6 saniyede çıkabiliyor.

Bu araba sadece internetten satılacak! Tesla bakın ne yaptı...

ELON MUSK KİMDİR?

asıllı 'li mucit ve girişimci olan Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol'un oğlu olarak dünyaya geldi.

Bu araba sadece internetten satılacak! Tesla bakın ne yaptı...

kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.

Bu araba sadece internetten satılacak! Tesla bakın ne yaptı...

1992'de, Kingston, Ontario'daki Queen's University'de iki yıl eğitim aldıktan sonra 'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania'da işletme ve fizik okumak için Kanada'dan ayrıldı.

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