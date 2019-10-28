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  • Bunları bilmeden tamire gitmeyin! İşte ustalarından sizden sakladığı 8 sır

Bunları bilmeden tamire gitmeyin! İşte ustalarından sizden sakladığı 8 sır

Arabası olanlar dikkat! Araç sahipleri hemen hemen her tamire gittiklerinde tedirgin olurlar. Bu da oto tamirinde ustaların belki sağlam parçayı değiştirdiği, belki sorunu tam olarak çözmediğinden tedirgin oluyorlar. İşte bu tedirginliği ortadan kaldıracak tamirine gittiğinizde bilmeniz gereken 8 sır.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 11:22
Bunları bilmeden tamire gitmeyin! İşte ustalarından sizden sakladığı 8 sır

Otomobilini sanayi ortamındaki ustalara bırakanlar mağduriyet yaşayabiliyor. Bazı ustalar olmayan arızaları varmış gibi göstererek fazladan para almaya yöneliyor.

Bunları bilmeden tamire gitmeyin! İşte ustalarından sizden sakladığı 8 sır

Otomobilini yetkili servis yerine tamirhaneye götürenler bazı art niyetli ustalar nedeniyle sıkıntı çekebiliyor.

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Bunları bilmeden tamire gitmeyin! İşte ustalarından sizden sakladığı 8 sır

sahibinin teknik bilgisi ve parça fiyatlarına ilişkin herhangi bir fikrinin olmaması nedeniyle ustalara güvenerek iş yaptırması bazen pahalıya mal olabiliyor.

Bunları bilmeden tamire gitmeyin! İşte ustalarından sizden sakladığı 8 sır

Art niyetli ustalar arabada olmayan bir arızayı varmış gibi lanse edip iş yapmadan almanın peşine düşüyor.

Bunları bilmeden tamire gitmeyin! İşte ustalarından sizden sakladığı 8 sır

Bunların en başında bitmemiş olsa da balata değişimi, akünün zayıf olduğunun söylenmesi ve yağın durumuna bakmadan değişmesinin gerektiği tavsiyesi bunların başında geliyor.

Bunları bilmeden tamire gitmeyin! İşte ustalarından sizden sakladığı 8 sır

Arabanızı ustalara teslim edecekseniz çevrenizden arabadan anlayan birilerinden destek isteyin ya da yetkili servise teslim edin.

Bunları bilmeden tamire gitmeyin! İşte ustalarından sizden sakladığı 8 sır

Böylece değişmeyen parçalar için boşa para ve el emeği ücreti vermemiş olursunuz.

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