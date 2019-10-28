Bunları bilmeden tamire gitmeyin! İşte ustalarından sizden sakladığı 8 sır
Bunları bilmeden tamire gitmeyin! İşte ustalarından sizden sakladığı 8 sır
Arabası olanlar dikkat! Araç sahipleri hemen hemen her tamire gittiklerinde tedirgin olurlar. Bu da oto tamirinde ustaların belki sağlam parçayı değiştirdiği, belki sorunu tam olarak çözmediğinden tedirgin oluyorlar. İşte bu tedirginliği ortadan kaldıracak araba tamirine gittiğinizde bilmeniz gereken 8 sır.
Giriş Tarihi: 28.10.2019
11:17
Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
11:22
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