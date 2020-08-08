Haberler Galeri Bursalı usta yaptığıyla şaşkına çevirdi! Çürümüş hurda kamyonu öyle bir topladı ki..

Bursalı usta yaptığıyla şaşkına çevirdi! Çürümüş hurda kamyonu öyle bir topladı ki..

Araçların yenilenmesi her zaman dikkat çekiyor. Fakat bu tür projeler sadece otomobillerle sınırlı değil. Bazı kişiler kamyonları, otobüsleri, tırları yeniliyor. Bu büyük araçları fabrikadan çıktığı ilk günkü haline dönüştürüyorlar. Son yıllarda Türk ustalar böylesi çalışmalara imza attı. Ellerini değdirdiği araçları bambaşka hale getirdiler. Bursalı Ali usta, eski hurda bir kamyonu fabrikadan adeta çıktığı ilk günkü haline geri getirdi. Yaptığıyla sosyal medyada oldukça konuşuldu.

