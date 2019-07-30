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  • Çakma Lamborghini Urus şaşkına çevirdi! Lüks SUV modeli Urus'un kopyasını yaptılar!

Çakma şaşkına çevirdi! Lüks modeli Urus'un kopyasını yaptılar!

Lamborghini'nin çıkarma planları ilk duyulduğunda bazı insanlar tarafından eleştirilmiş, bazıları tarafındansa memnuniyetle karşılanmıştı. Sonuç olarak Lamborghini ilk SUV modeli olan Urus'u piyasaya sürdü. Aracın kaputu altında 4,0 litrelik çift turbo beslemeleyi sahip benzinli bir motor yer alıyor. 650 HP güç ve 850 Nm tork üreten bu motor Urus'u 0'dan 100 km/s hıza 3,6 saniyede taşıyor. Tabii ki Urus diğer Lamborghini modelleri gibi yüksek fiyata sahip. Herkese hitap etmiyor. Ancak , 'un birebir ve ucuz bir kopyasını yaptı. Hatta orijinal Urus'un beğenilmeyen çamurluklarını kopya modelde değiştirip, daha iyi bir görünüme bile kavuşturdular. İşte karşınızda Çinlilerin kopya Lamborghini Urus modeli...

Giriş Tarihi: 30.07.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 11:00
Çakma Lamborghini Urus şaşkına çevirdi! Lüks SUV modeli Urus'un kopyasını yaptılar!

Bugüne kadar Çinli şirketlerin çeşitli ürünleri taklit ettiklerini görmüştük. Listenin başında en çok bilinen ve gibi markaların akıllı telefonları yer alıyor. yine durmadı ve Lamborghini'nin aracı Urus'u kopyalarak yeni bir otomobil ürettiler.

Çakma Lamborghini Urus şaşkına çevirdi! Lüks SUV modeli Urus'un kopyasını yaptılar!

böyle görünüyor.

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Çakma Lamborghini Urus şaşkına çevirdi! Lüks SUV modeli Urus'un kopyasını yaptılar!

Bu fotoğraf da orijinal Urus'u farklı bir açıdan gösteriyor.

Çakma Lamborghini Urus şaşkına çevirdi! Lüks SUV modeli Urus'un kopyasını yaptılar!

Beijing Auto Industries Corporation () çatısı altında faaliyetlerine devam eden Huansu Auto'nun geliştirdiği araçları, BAIC ile Yinxiang Motorcycle Group'un ortak girişimi olan Beiqi Yinxiang Automobile üretiyor. Şirketin son 'geliştirdiği' araç ise Çinlilerin kopya ürün konusunda ne kadar sınır tanımaz olduklarını gösterdi.

Çakma Lamborghini Urus şaşkına çevirdi! Lüks SUV modeli Urus'un kopyasını yaptılar!

Henüz bir model adı belirlenmemiş olan kopya Urus, 150 beygir gücünde 1.5 lt turbo motora sahip. Orijinal 'un motoru ise 650 beygirlik güç üretiyor. Motorlar arasındaki bu fark fiyata da elbette ki yansıyor. Çakma Urus'un 70 bin TL'lik fiyatı bulunurken, Lamborghini Urus'un 2.2 Milyon TL değeri bulunuyor.

Çakma Lamborghini Urus şaşkına çevirdi! Lüks SUV modeli Urus'un kopyasını yaptılar!

Huansu, orijinal Urus'ta pek beğenilmeyen çamurlukları çakma Urus'ta değiştirerek daha iyi bir görünüme kavuşturmuş. Bununla birlikte aracın geri kalan neredeyse tüm tasarımı orijinal Urus ile birebir aynı.Peki ilerleyen günlerde Çinli firmalar bunun birlikte başka markaların kopyalarını da üretecek mi merak konusu.

Çakma Lamborghini Urus şaşkına çevirdi! Lüks SUV modeli Urus'un kopyasını yaptılar!

dışında daha önce farklı markalara ait modellerin kopyalarını üretmişti. İşte o kopyalardan bazıları...

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