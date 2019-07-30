Çakma Lamborghini Urus şaşkına çevirdi! Lüks SUV modeli Urus'un kopyasını yaptılar!

Henüz bir model adı belirlenmemiş olan kopya Urus, 150 beygir gücünde 1.5 lt turbo motora sahip. Orijinal Lamborghini Urus'un motoru ise 650 beygirlik güç üretiyor. Motorlar arasındaki bu fark fiyata da elbette ki yansıyor. Çakma Urus'un 70 bin TL'lik fiyatı bulunurken, Lamborghini Urus'un 2.2 Milyon TL değeri bulunuyor.