Çakma Lamborghini Urus şaşkına çevirdi! Lüks SUV modeli Urus'un kopyasını yaptılar!

Lamborghini'nin SUV çıkarma planları ilk duyulduğunda bazı insanlar tarafından eleştirilmiş, bazıları tarafındansa memnuniyetle karşılanmıştı. Sonuç olarak Lamborghini ilk SUV modeli olan Urus'u piyasaya sürdü. Aracın kaputu altında 4,0 litrelik çift turbo beslemeleyi sahip benzinli bir motor yer alıyor. 650 HP güç ve 850 Nm tork üreten bu motor Urus'u 0'dan 100 km/s hıza 3,6 saniyede taşıyor. Tabii ki Urus diğer Lamborghini modelleri gibi yüksek fiyata sahip. Herkese hitap etmiyor. Ancak Çinliler, Lamborghini Urus'un birebir ve ucuz bir kopyasını yaptı. Hatta orijinal Urus'un beğenilmeyen çamurluklarını kopya modelde değiştirip, daha iyi bir görünüme bile kavuşturdular. İşte karşınızda Çinlilerin kopya Lamborghini Urus modeli...
Giriş Tarihi: 30.07.2019
10:43
Güncelleme Tarihi: 30.07.2019
11:00