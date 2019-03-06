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  • Cenevre Otomobil Fuarı 2019 (Geneva International Motor Show) başladı! O araçlar tanıtıldı

2019 () başladı! O araçlar tanıtıldı

Uzun zamandır merakla beklenen , basın mensupları için kapılarını açtı. Birbirinden dikkat çekici modellerin resmi duyuruları da yapıldı. 89. kez düzenlenen ve dünyanın önde gelen fuarlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı'nda, Bugatti, Koenigsegg, Lamborghini, Pininfarina, Mercedes, Honda, ve daha birçok otomobil üreticisi yer alıyor. Cenevre Otomobil Fuarı'nda gözler özellikle konsept modeller ve spor araçlar üstünde. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 06.03.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 10:46
Cenevre Otomobil Fuarı 2019 (Geneva International Motor Show) başladı! O araçlar tanıtıldı

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Palexpo Sergi Merkezi'nde düzenlenen fuarda otomobil markaları araçlarını sergiliyor.

Cenevre Otomobil Fuarı 2019 (Geneva International Motor Show) başladı! O araçlar tanıtıldı

Yeni model arabalarını tanıtan otomobil şirketlerine yoğun ilgi gösteriliyor.

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Cenevre Otomobil Fuarı 2019 (Geneva International Motor Show) başladı! O araçlar tanıtıldı

Fuarda bulunan yeni nesil elektrikli otomobillere, konsept modellere ve spor araçlara büyük ilgi var.

Cenevre Otomobil Fuarı 2019 (Geneva International Motor Show) başladı! O araçlar tanıtıldı

İşte fuardan kareler...

Cenevre Otomobil Fuarı 2019 (Geneva International Motor Show) başladı! O araçlar tanıtıldı
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Cenevre Otomobil Fuarı 2019 (Geneva International Motor Show) başladı! O araçlar tanıtıldı
Cenevre Otomobil Fuarı 2019 (Geneva International Motor Show) başladı! O araçlar tanıtıldı
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