Cenevre Otomobil Fuarı 2019 (Geneva International Motor Show) başladı! O araçlar tanıtıldı

Uzun zamandır merakla beklenen Cenevre Otomobil Fuarı, basın mensupları için kapılarını açtı. Birbirinden dikkat çekici modellerin resmi duyuruları da yapıldı. 89. kez düzenlenen ve dünyanın önde gelen fuarlarından biri olan Cenevre Otomobil Fuarı'nda, Bugatti, Koenigsegg, Lamborghini, Pininfarina, Mercedes, Honda, Volkswagen ve daha birçok otomobil üreticisi yer alıyor. Cenevre Otomobil Fuarı'nda gözler özellikle konsept modeller ve spor araçlar üstünde. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 06.03.2019
10:07
Güncelleme Tarihi: 06.03.2019
10:46