Detroit Otomobil Fuarı 2019 başladı! Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda bakın neler tanıtıldı...

Bir süreden beridir beklenen Detroit Otomobil Fuarı veya asıl adıyla Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı (North American International Auto Show/NAIAS) sonunda başladı. Lamborghini, Mercedes, BMW, Audi, Honda, Subaru, Toyota, Volkswagen, Dodge, Infiniti, Alfa Romeo, Hyundai, Ford, GMC, Kia ve daha birçok markanın katıldığı fuarda yeni araçlar tanıtıldı. Mesela sızıntılarda kendini gösteren efsane Toyota Supra resmiyete kavuştu. Volkswagen Passat'ın yeni modeli ortaya çıktı. İşte Detroit Otomobil Fuarı 2019'dan çarpıcı kareler... Detroit Otomobil Fuarı, bu yıl da önemli yeniliklere ev sahipliği yapıyor. Birçok otomotiv devinin yer aldığı fuarda yeni araçlar tanıtıldı. İşte o araçlar... Volkswagen yeni Jetta Volkswagen yeni Jetta Volkswagen yeni Jetta Volkswagen Passat GT