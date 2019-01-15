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  • Detroit Otomobil Fuarı 2019 başladı! Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda bakın neler tanıtıldı...

2019 başladı! 'nda bakın neler tanıtıldı...

Bir süreden beridir beklenen veya asıl adıyla (North American International Auto Show/NAIAS) sonunda başladı. Lamborghini, Mercedes, BMW, Audi, Honda, Subaru, Toyota, , Dodge, Infiniti, , Hyundai, Ford, GMC, Kia ve daha birçok markanın katıldığı fuarda yeni araçlar tanıtıldı. Mesela sızıntılarda kendini gösteren efsane Toyota Supra resmiyete kavuştu. Volkswagen Passat'ın yeni modeli ortaya çıktı. İşte 'dan çarpıcı kareler...

Giriş Tarihi: 15.01.2019 13:11 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 13:38
Detroit Otomobil Fuarı 2019 başladı! Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda bakın neler tanıtıldı...

, bu yıl da önemli yeniliklere ev sahipliği yapıyor.

Detroit Otomobil Fuarı 2019 başladı! Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda bakın neler tanıtıldı...

Birçok otomotiv devinin yer aldığı fuarda yeni araçlar tanıtıldı.

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Detroit Otomobil Fuarı 2019 başladı! Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda bakın neler tanıtıldı...

İşte o araçlar...

Detroit Otomobil Fuarı 2019 başladı! Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda bakın neler tanıtıldı...

yeni Jetta

Detroit Otomobil Fuarı 2019 başladı! Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda bakın neler tanıtıldı...

yeni Jetta

Detroit Otomobil Fuarı 2019 başladı! Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda bakın neler tanıtıldı...

yeni Jetta

Detroit Otomobil Fuarı 2019 başladı! Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda bakın neler tanıtıldı...

Passat GT

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