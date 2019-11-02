Dev eski lastiği yeniledi! Lastiğin son halini görenler şoke oldu
Dev eski lastiği yeniledi! Lastiğin son halini görenler şoke oldu
Eski, bozuk, işe yaramaz denilen eşyaların yenilenmesi işlemi her zaman ilgi çekici olmuştur. İnternette böylesi işleri yapan birçok kişi var. Mesela eski paslı bıçak ilk günkü haline geri dönebiliyor ki, daha verilecek birçok örnek bulunuyor. Ancak bu sefer sosyal medyaya dikkat çekici bir yenileme işlemi damga vurdu. Devasa eski bir lastik ustaların elinde yepyeni bir lastiğe dönüştü.
Giriş Tarihi: 02.11.2019
14:11
Güncelleme Tarihi: 02.11.2019
14:12
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