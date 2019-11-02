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eski lastiği yeniledi! Lastiğin son halini görenler şoke oldu

Eski, bozuk, işe yaramaz denilen eşyaların yenilenmesi işlemi her zaman ilgi çekici olmuştur. böylesi işleri yapan birçok kişi var. Mesela eski paslı bıçak ilk günkü haline geri dönebiliyor ki, daha verilecek birçok örnek bulunuyor. Ancak bu sefer sosyal medyaya dikkat çekici bir yenileme işlemi damga vurdu. Devasa eski bir lastik ustaların elinde yepyeni bir lastiğe dönüştü.

Giriş Tarihi: 02.11.2019 14:11 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 14:12
Dev eski lastiği yeniledi! Lastiğin son halini görenler şoke oldu

eski lastiğin yenilenme işlemi YouTube'ta ve sosyal medyada paylaşıldı. Milyonlarca kez izlenen görüntüler izleyenleri büyük bir şaşkınlığa uğrattı.

Dev eski lastiği yeniledi! Lastiğin son halini görenler şoke oldu

Ustaların çalışması gerçekten inanılmaz.

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Dev eski lastiği yeniledi! Lastiğin son halini görenler şoke oldu

Eski lastiği önce traşlayan ustalar işin sonunda hünerlerini göstermiş oldular.

Dev eski lastiği yeniledi! Lastiğin son halini görenler şoke oldu

Ustaların bir de uyarısı var, bu işi bilmeyenlerin bunu denememesini istiyorlar.

Dev eski lastiği yeniledi! Lastiğin son halini görenler şoke oldu

İşte kare kare muhteşem yenileme işlemi...

Dev eski lastiği yeniledi! Lastiğin son halini görenler şoke oldu
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Dev eski lastiği yeniledi! Lastiğin son halini görenler şoke oldu
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