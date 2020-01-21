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Efsane otomobillerin yıllar önce ve sonraki halleri!

Onlar bir döneme damga vuran efsane otomobil modelleri! Efsaneleşmiş otomobil modellerinin yıllar önce ve sonraki halleri sizi hem geçmişe götürecek hem de şaşırtacak! , Vosvos, Mercedes SL, Mustang, , Ford Focus ve niceleri. Her ne kadar otomobiller konfor ve görünüm gibi bir çok açıdan değişse de otomobilseverler için eski halleriyle de hala birer efsaneler. Peki eski ve yıllar sonraki hallerinin nasıl da değiştiğini merak ettiniz mi? İşte sizleri hem geçmişe götürecek hem de teknolojinin ve otomobil sektörünün gelişimine tanıklık ettirecek haberimiz!

Giriş Tarihi: 21.01.2020 08:00 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 08:06
Efsane otomobillerin yıllar önce ve sonraki halleri!

İşte yıllar önce ve sonraki halleriyle efsane otomobiller!

Efsane otomobillerin yıllar önce ve sonraki halleri!

İşte 90'lı yıllara damgasını vuran 'nun yeni versiyonu

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Efsane otomobillerin yıllar önce ve sonraki halleri!

Avrupa'da Tipo adıyla pazarlanan Egea Hatchback.

Efsane otomobillerin yıllar önce ve sonraki halleri!

Otomobil dünyasının klasikleşen tasarımlarımdan biri olan Volkswagen'in T1 serisi yeniden yapıldı.

Efsane otomobillerin yıllar önce ve sonraki halleri!

Volkswagen'in Transporter serisinin atası olan T1, otomobil tasarımcısı David Obendorfer tarafından 66 yıl sonra digital ortamda yeniden tasarlandı.

Efsane otomobillerin yıllar önce ve sonraki halleri!

Volkswagen'in ticari alandaki göz bebeği Transporter yaklaşık 66 yıldır otomotiv dünyasında yer alıyor.

Efsane otomobillerin yıllar önce ve sonraki halleri!

Şu anda üretilen altıncı nesil Transporter geçtiğimiz yıl tanıtıldı. Büyük ihtimalle bir makyaj operasyonu ile birkaç yıl daha piyasada kalacak.

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