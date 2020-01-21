Efsane otomobillerin yıllar önce ve sonraki halleri!
Efsane otomobillerin yıllar önce ve sonraki halleri!
Onlar bir döneme damga vuran efsane otomobil modelleri! Efsaneleşmiş otomobil modellerinin yıllar önce ve sonraki halleri sizi hem geçmişe götürecek hem de şaşırtacak! Fiat Tipo, Vosvos, Mercedes SL, Mustang, Hyundai Accent, Ford Focus ve niceleri. Her ne kadar otomobiller konfor ve görünüm gibi bir çok açıdan değişse de otomobilseverler için eski halleriyle de hala birer efsaneler. Peki eski ve yıllar sonraki hallerinin nasıl da değiştiğini merak ettiniz mi? İşte sizleri hem geçmişe götürecek hem de teknolojinin ve otomobil sektörünün gelişimine tanıklık ettirecek haberimiz!
Giriş Tarihi: 21.01.2020
08:00
Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
08:06
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ