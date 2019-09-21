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  • Eğer o işareti görürseniz dikkat! Sürücülerin bilmesi gerekiyor!

Eğer o işareti görürseniz dikkat! Sürücülerin bilmesi gerekiyor!

Araçlarda hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok ikaz lambası bulunuyor. Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için gerekli. bu renkli ışıklar neyi gösteriyor? herhangi bir eksik veya arıza olabilir mi? İkaz lambalarının ne anlama geldiğine birlikte bakalım.

Giriş Tarihi: 21.09.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 16:36
Eğer o işareti görürseniz dikkat! Sürücülerin bilmesi gerekiyor!

Bu lambaların ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahaleyi yapmak için oldukça önemli. İşte araç gösterge paneli işaretleri ve anlamları...

Eğer o işareti görürseniz dikkat! Sürücülerin bilmesi gerekiyor!

1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR

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Eğer o işareti görürseniz dikkat! Sürücülerin bilmesi gerekiyor!

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI ANLAMINA GELMEKTEDİR

Eğer o işareti görürseniz dikkat! Sürücülerin bilmesi gerekiyor!

3. ARKA SİS FARLARININ AÇIK KALDIĞI ANLAMINA GELMEKTEDİR

Eğer o işareti görürseniz dikkat! Sürücülerin bilmesi gerekiyor!

4. CAM SUYU VEYA SIVISININ DÜŞÜK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR

Eğer o işareti görürseniz dikkat! Sürücülerin bilmesi gerekiyor!

5. FREN BALATALARINIZIN AŞINMIŞ VE ÖMRÜNÜ TAMAMLAMAK ÜZERE OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR

Eğer o işareti görürseniz dikkat! Sürücülerin bilmesi gerekiyor!

6. HIZ SABİTLEYİCİ (CRUİSE CONTROL) SİSTEMİNİN AKTİF DURUMDA OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR

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