En az yakan benzinli ve dizel arabalar! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte en az yakan otomobiller listesi 2019

Bir araba satın alırken yetkili servisinden, yedek parçasına, motorundan rengine ve daha birçok noktaya kadar dikkat ediliyor. Ama çok çok önemli bir konu daha var! Bir arabanın ne kadar yakıt harcadığı araç satın almak isteyenlerin en çok ilgilendiği kriterlerin başında geliyor. Eski model araçlar daha çok yakıt tüketiyordu, ancak teknolojinin gelişmesi ve otomobil üreticilerinin teknolojiyi araçlarına entegre etmesiyle birlikte yakıt tüketimi düşürüldü.

En az yakan araba hangisi? Hangi otomobilin yakıt tüketimi düşük? İşte bu ve benzeri soruların cevabı en az yakan arabalar listesinde bulunuyor. Eğer yakıt cimrisi bir araç araştırıyorsanız, 2019'un en az yakan otomobil listesi size yardımcı olabilir. Listede araçların 100 kilometreki ortalama yakıt değerlerine de yer verdik. 2019'un yakıt cimrisi arabaları da belli oldu. İşte en az yakan benzinli ve dizel arabalar 2019 listesi!