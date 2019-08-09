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  • En az yakan benzinli ve dizel arabalar! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte en az yakan otomobiller listesi 2019

En benzinli ve dizel arabalar! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte en az yakan otomobiller listesi 2019

Bir araba satın alırken yetkili servisinden, yedek parçasına, motorundan rengine ve daha birçok noktaya kadar dikkat ediliyor. Ama çok çok önemli bir konu daha var! Bir arabanın ne kadar yakıt harcadığı araç satın almak isteyenlerin en çok ilgilendiği kriterlerin başında geliyor. Eski model araçlar daha çok yakıt tüketiyordu, ancak teknolojinin gelişmesi ve otomobil üreticilerinin teknolojiyi araçlarına entegre etmesiyle birlikte yakıt tüketimi düşürüldü.

En araba hangisi? Hangi otomobilin yakıt tüketimi düşük? İşte bu ve benzeri soruların cevabı en az yakan arabalar listesinde bulunuyor. Eğer yakıt cimrisi bir araç araştırıyorsanız, 2019'un en az yakan otomobil listesi size yardımcı olabilir. Listede araçların 100 kilometreki ortalama yakıt değerlerine de yer verdik. 2019'un yakıt cimrisi arabaları da belli oldu. İşte en az yakan benzinli ve dizel arabalar 2019 listesi!

Giriş Tarihi: 09.08.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 09:42
En az yakan benzinli ve dizel arabalar! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte en az yakan otomobiller listesi 2019

2019'un en arabaları açıklandı! Araba yenilemek, sıfırdan bir araç satın almak veya başka hangi sebep ne olursa olsun, herhangi bir otomobil alırken, motoru, yedek parçası, rengi ve daha birçok kritere dikkat ediliyor. Ama bu kriterler arasında en başlarda yer alan çok çok önemli bir konu daha var! Yani yakıt tüketimi. Bir otomobilin ne kadar yakıt harcadığı araç satın almak isteyenlerin en çok ilgilendiği kriterlerin başında geliyor. Otomobil sahibi olmak isteyen kişiler araçların kilometre başına ne kadar yakıt harcadığını araştırıyor. Lafı daha fazla uzatmayalım ve 2019'un en az yakan benzinli ve dizel araçlarına geçelim...

En az yakan benzinli ve dizel arabalar! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte en az yakan otomobiller listesi 2019

Citroen C3 1.6 Picasso EHDI 92HP

Yakıt tipi: Dizel
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.8 litre

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En az yakan benzinli ve dizel arabalar! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte en az yakan otomobiller listesi 2019

Toyota Prius 1.8 CVT 99HP

Yakıt tipi: Benzin
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4 litre

En az yakan benzinli ve dizel arabalar! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte en az yakan otomobiller listesi 2019

Fiat Punto 1.3 Multijet 95HP

Yakıt tipi: Dizel
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

En az yakan benzinli ve dizel arabalar! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte en az yakan otomobiller listesi 2019

Chevrolet Aveo 1.3 95HP

Yakıt tipi: Dizel
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

En az yakan benzinli ve dizel arabalar! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte en az yakan otomobiller listesi 2019

Seat Leon 1.6 SC TDI 95HP

Yakıt tipi: Dizel
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

En az yakan benzinli ve dizel arabalar! Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! İşte en az yakan otomobiller listesi 2019

BMW 1 116D

Yakıt tipi: Dizel
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

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