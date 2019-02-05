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  • En az yakan otomobiller hangileri? İşte bütçe dostu az yakan arabalar

En otomobiller hangileri? İşte bütçe dostu az yakan arabalar

Bir arabada performans kadar yakıt ekonomisi de önemli. Peki hangi araba ne kadar yakıyor? En otomobiller hangileri? İşte yakıtı adeta koklayan otomobil modelleri ve listenin birincisi...

Giriş Tarihi: 05.02.2019 22:33 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 22:44
En az yakan otomobiller hangileri? İşte bütçe dostu az yakan arabalar
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En az yakan otomobiller hangileri? İşte bütçe dostu az yakan arabalar

33 - Volksvagen Golf 1.6 lt TDI BMT 115PS Manuel

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1-4.2lt

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En az yakan otomobiller hangileri? İşte bütçe dostu az yakan arabalar

32 - Volkswagen Passat 1.6 lt TDI BMT 120 PS DSG

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.0-4.2lt

En az yakan otomobiller hangileri? İşte bütçe dostu az yakan arabalar

31 - Hyundai i20 1.4 Dizel 6 ileri Manuel 90PS

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt

En az yakan otomobiller hangileri? İşte bütçe dostu az yakan arabalar

30 - Toyota Corolla 1.4 D-4D 90PS 6 İleri Düz Vites

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt

En az yakan otomobiller hangileri? İşte bütçe dostu az yakan arabalar

29 - Hyundai Elantra 1.6 CRDI Dizel 7 İleri DCT 136PS

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt

En az yakan otomobiller hangileri? İşte bütçe dostu az yakan arabalar

28 - Citroen C-Elysee 1.6 HDi 92 PS MANUEL

100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt

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