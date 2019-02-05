En az yakan otomobiller hangileri? İşte bütçe dostu az yakan arabalar

Bir arabada performans kadar yakıt ekonomisi de önemli. Peki hangi araba ne kadar yakıyor? En az yakan otomobiller hangileri? İşte yakıtı adeta koklayan otomobil modelleri ve listenin birincisi... 33 - Volksvagen Golf 1.6 lt TDI BMT 115PS Manuel 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1-4.2lt 32 - Volkswagen Passat 1.6 lt TDI BMT 120 PS DSG 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.0-4.2lt 31 - Hyundai i20 1.4 Dizel 6 ileri Manuel 90PS 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt 30 - Toyota Corolla 1.4 D-4D 90PS 6 İleri Düz Vites 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt 29 - Hyundai Elantra 1.6 CRDI Dizel 7 İleri DCT 136PS 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt 28 - Citroen C-Elysee 1.6 HDi 92 PS MANUEL 100 kilometredeki ortalama yakıt tüketimi: 4.1lt