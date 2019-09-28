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  • En çabuk satılan sahibinden ikinci el arabalar! 2019 en çabuk satılan ve alınan ikinci el otomobiller listesi

En çabuk satılan sahibinden arabalar! 2019 en çabuk satılan ve alınan ikinci el otomobiller listesi

Otomobillerle uğraşan milyonlarca vatandaşın gözü bu listede. arabalara göz koyan sürücüler, otomobil piyasasını yakından takip ediyor. En çabuk bu arabalar satılıyor ve alınıyor! Milyonlarca araç sürücüsü, ikinci el otomobil piyasasında en çabuk satabileceği otomobilleri merak ediyor. Artan yakıt masrafları sürücüleri, az yakan ikinci el otomobil piyasasına itiyor. Peki az yakan ikinci el otomobil marka ve modelleri hangisidir? İkinci el otomobil piyasasında en hızlı satılan araçlar hangileridir? İşte merak edilen o liste...

Giriş Tarihi: 28.09.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 10:47
En çabuk satılan sahibinden ikinci el arabalar! 2019 en çabuk satılan ve alınan ikinci el otomobiller listesi

araba pazarında hareketlilik devam ediyor. İkinci el otomobil satışlarının hızlanması için ise nöbetçi noterlik hizmete girdi ve hafta sonları da araç alım-satımları gerçekleştirilebiliyor.

En çabuk satılan sahibinden ikinci el arabalar! 2019 en çabuk satılan ve alınan ikinci el otomobiller listesi

Bununla birlikte plaka basım atölyeleri de açık tutuluyor ve plaka değişiklikleri de hafta sonu yapılabiliyor. otomobil tercih edilirken öncelikle aracın sorunsuz olması ve sonrasında ise fiyat/performans etkeni devreye giriyor. Bunun yanında yakıt ekonomisine de önem gösteriliyor.

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En çabuk satılan sahibinden ikinci el arabalar! 2019 en çabuk satılan ve alınan ikinci el otomobiller listesi

Tüm bunların yanında ikinci elde değer kaybetmemesi ve satılmak istendiğinde uzun süre ilanda kalmamasına dikkat ediliyor. Bunun için ise fazla pahalı olmayan, ulaşılması daha kolay, parça ve bakım maliyetleri ucuz arabalar tercihler arasında yer alıyor.

En çabuk satılan sahibinden ikinci el arabalar! 2019 en çabuk satılan ve alınan ikinci el otomobiller listesi

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Fiat Egea

En çabuk satılan sahibinden ikinci el arabalar! 2019 en çabuk satılan ve alınan ikinci el otomobiller listesi

Renault Megane

En çabuk satılan sahibinden ikinci el arabalar! 2019 en çabuk satılan ve alınan ikinci el otomobiller listesi

Fiat Linea

En çabuk satılan sahibinden ikinci el arabalar! 2019 en çabuk satılan ve alınan ikinci el otomobiller listesi

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