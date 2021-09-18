Eski kasa Ford Focus’unu ustalara bırakıp gitmişti! Aracının son halini görünce şaşkına döndü!

Giriş Tarihi: 18.09.2021 17:13Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 17:15
Eski kasa FordFocus'unu ustalara bırakıp gitmişti! Aracının son halini görünce şaşkına döndü!
Ford ilginç bir dönemden geçiyor. Otomotiv devi bu aralar suskun. Ancak iddialar bunun tam tersini söylüyor. Ford'un bomba tanıtımlar yapmak için büyük bir çalışma yaptığı ileri sürülüyor. Kaynaklara göre Ford bu ay veya önümüzdeki ay içinde birden fazla tanıtım yapabilir. Fakat bu dedikoduyu doğrulamanın herhangi bir yolu yok. Otomotiv devi için dedikodu çarkları dönerken, Ford ilginç bir şekilde gündeme geldi. Bunun sebebi ise eski model bir Focus'tan kaynaklanıyor.