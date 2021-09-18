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Haberler Galeri Eski kasa Ford Focus'unu ustalara bırakıp gitmişti! Aracının son halini görünce şaşkına döndü!
Giriş Tarihi: 18.09.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 17:15

Eski kasa Ford Focus'unu ustalara bırakıp gitmişti! Aracının son halini görünce şaşkına döndü!

Ford ilginç bir dönemden geçiyor. Otomotiv devi bu aralar suskun. Ancak iddialar bunun tam tersini söylüyor. Ford'un bomba tanıtımlar yapmak için büyük bir çalışma yaptığı ileri sürülüyor. Kaynaklara göre Ford bu ay veya önümüzdeki ay içinde birden fazla tanıtım yapabilir. Fakat bu dedikoduyu doğrulamanın herhangi bir yolu yok. Otomotiv devi için dedikodu çarkları dönerken, Ford ilginç bir şekilde gündeme geldi. Bunun sebebi ise eski model bir Focus'tan kaynaklanıyor.

Eski kasa Ford Focus’unu ustalara bırakıp gitmişti! Aracının son halini görünce şaşkına döndü!

Eski kasa Ford Focus'u olan bir araç sahibi otomobilinin revize edilmesini isteyerek TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto adlı programa başvuruda bulundu. Program için çalışan işinin ehli ustalara emanet ettiği aracını geri almaya gelen araç sahibi eski kasa Focus'un son halini gördüğünde şaşkına döndü.

Eski kasa Ford Focus’unu ustalara bırakıp gitmişti! Aracının son halini görünce şaşkına döndü!

TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto programı araçları yenilemeye devam ediyor.

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Eski kasa Ford Focus’unu ustalara bırakıp gitmişti! Aracının son halini görünce şaşkına döndü!

Bu defa eski kasa bir Ford Focus'u yenilediler.

Eski kasa Ford Focus’unu ustalara bırakıp gitmişti! Aracının son halini görünce şaşkına döndü!

Aracın sahibi son halini görünce gözlerine inanamadı.

Eski kasa Ford Focus’unu ustalara bırakıp gitmişti! Aracının son halini görünce şaşkına döndü!

İşte o çalışma...

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