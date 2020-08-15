Eski kasa Honda Civic’i onlara bıraktı! Aracını almaya geldiğinde gördükleri karşısında şoke oldu!

TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto programının bu seferki konuğu eski kasa bir Honda Civic! Japon otomobil üreticisinin en çok tercih edilen modellerinden otomobil sahibi tarafından yenileme ve revizyon çalışmaları için Türk ustalarına emanet edildi. Aracın tüm işlemleri bittiğinde otomobilin sahibi garaja davet edildi. Aracın üzerindeki örtü kaldırıldığı anda Honda Civic'in sahibi gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. İşte otomobilin aşama aşama yeniden doğuşu…