Eski otobüsü yürüyen saraya dönüştürdü! Aracın son hali şaşkına çevirdi
Eski otobüsü yürüyen saraya dönüştürdü! Aracın son hali şaşkına çevirdi
Amerika'da yaşayan bir adamın uzun zamandır aklında ilginç bir proje vardı. Bir otobüsü ev haline dönüştürmek istiyordu. Bu projesi için bir süre boyunca kullanılmayan eski otobüsleri araştırdı ve sonunda istediği gibi bir araç buldu. Otobüsü satın aldıktan sonra işe koyuldu. Uzun süren bir çalışmadan sonra ise ortaya adeta yürüyen bir saray çıkardı. En başta bu projesi hakkında dalga geçen bazı arkadaşları, otobüsün son halini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 26.12.2019
12:27
Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
12:34
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