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  • Eski otobüsü yürüyen saraya dönüştürdü! Aracın son hali şaşkına çevirdi

Eski otobüsü yürüyen saraya dönüştürdü! Aracın son hali şaşkına çevirdi

Amerika'da yaşayan bir adamın uzun zamandır aklında ilginç bir proje vardı. Bir otobüsü haline dönüştürmek istiyordu. Bu projesi için bir süre boyunca kullanılmayan eski otobüsleri araştırdı ve sonunda istediği gibi bir araç buldu. Otobüsü satın aldıktan sonra işe koyuldu. Uzun süren bir çalışmadan sonra ise ortaya adeta yürüyen bir saray çıkardı. En başta bu projesi hakkında dalga geçen bazı arkadaşları, otobüsün son halini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 12:34
Eski otobüsü yürüyen saraya dönüştürdü! Aracın son hali şaşkına çevirdi

Ailesi ile birlikte seyahat etmeyi seven bir adam, gittiği yerlerde daha fazla masraf yapmamak için 'evini de yanına almak' fikriyle dikkat çekici bir projeye girişti. 1998 model kullanılmayan bir otobüsü satın alarak, içini değiştirdi ve haline getirdi.

Eski otobüsü yürüyen saraya dönüştürdü! Aracın son hali şaşkına çevirdi

Adam, ailesinin de yardımıyla uzun süren bir çalışma sonucunda muhteşem bir sonuca imza attı. Yaptıklarını da kare kare sosyal medyada paylaştı.

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Eski otobüsü yürüyen saraya dönüştürdü! Aracın son hali şaşkına çevirdi

İşte muhteşem değişim...

Eski otobüsü yürüyen saraya dönüştürdü! Aracın son hali şaşkına çevirdi
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Eski otobüsü yürüyen saraya dönüştürdü! Aracın son hali şaşkına çevirdi
Eski otobüsü yürüyen saraya dönüştürdü! Aracın son hali şaşkına çevirdi
Eski otobüsü yürüyen saraya dönüştürdü! Aracın son hali şaşkına çevirdi
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