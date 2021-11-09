Ford Taunus’u 40 yıl sonra sakladığı yerden çıkardı! Trabzonlu gurbetçi şaşkına döndü

40 yıl boyunca Ford Taunus otomobilini etrafını duvarlarla çevirdiği yere sakladı. Yarım asır sonra duvarları yıkıp aracını görmek istedi. Trabzonlu gurbetçi işin sonunda gözlerine inanamadı. 70'li yıllarda Almanya'ya gurbetçi işçi olarak giden Trabzonlu Bahaddin Uysal 40 yıl sonra otomobilini sakladığı yerden çıkardı. Otomobili tuğlaların arasından çıkardığında ise gördüklerine inanamadı! 70'lerde Almanya'ya giden ve bir süre sonra Ford Taunus marka otomobil alan Uysal, 1979'da Vezirköprü'ye geldi. İlçede arsa satın alıp ev yaptıran Uysal, Almanya'ya döneceği için otomobilini inşaatı devam eden apartmanın giriş katına bırakıp etrafını da duvarla ördü. Otomobilini yıllar sonra çıkardığında ise gözlerine inanamadı.