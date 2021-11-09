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Haberler Galeri Ford Taunus'u 40 yıl sonra sakladığı yerden çıkardı! Trabzonlu gurbetçi şaşkına döndü
Giriş Tarihi: 09.11.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 10:58

Ford Taunus'u 40 yıl sonra sakladığı yerden çıkardı! Trabzonlu gurbetçi şaşkına döndü

40 yıl boyunca Ford Taunus otomobilini etrafını duvarlarla çevirdiği yere sakladı. Yarım asır sonra duvarları yıkıp aracını görmek istedi. Trabzonlu gurbetçi işin sonunda gözlerine inanamadı. 70'li yıllarda Almanya'ya gurbetçi işçi olarak giden Trabzonlu Bahaddin Uysal 40 yıl sonra otomobilini sakladığı yerden çıkardı. Otomobili tuğlaların arasından çıkardığında ise gördüklerine inanamadı! 70'lerde Almanya'ya giden ve bir süre sonra Ford Taunus marka otomobil alan Uysal, 1979'da Vezirköprü'ye geldi. İlçede arsa satın alıp ev yaptıran Uysal, Almanya'ya döneceği için otomobilini inşaatı devam eden apartmanın giriş katına bırakıp etrafını da duvarla ördü. Otomobilini yıllar sonra çıkardığında ise gözlerine inanamadı.

Ford Taunus’u 40 yıl sonra sakladığı yerden çıkardı! Trabzonlu gurbetçi şaşkına döndü

Gördüklerine ne o ne ailesi ne de bu olaya şahit olanlar inanamadı. Dilek kolay! tam 40 yılı aşkın süredir etrafını duvarla çevirip sakladığı otomobilini sakladığı yerden çıkardı. Sonrası ise herkesi şaşırttı.

Ford Taunus’u 40 yıl sonra sakladığı yerden çıkardı! Trabzonlu gurbetçi şaşkına döndü

ALMANYA'DAN SATIN ALDI

1970 yılında Almanya'ya giden ve bir süre sonra Ford Taunus marka otomobil alan Uysal, 1979'da Vezirköprü'ye geldi. İlçede arsa satın alıp ev yaptıran Uysal, Almanya'ya döneceği için otomobilini inşaatı devam eden apartmanın giriş katına bırakıp etrafını da duvarla ördü.

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Ford Taunus’u 40 yıl sonra sakladığı yerden çıkardı! Trabzonlu gurbetçi şaşkına döndü

Zaman zaman Almanya'dan ilçeye gelen ve aracın bakımını yapan Uysal,

Ford Taunus’u 40 yıl sonra sakladığı yerden çıkardı! Trabzonlu gurbetçi şaşkına döndü

otomobilini ise bir daha kullanmadı.

Ford Taunus’u 40 yıl sonra sakladığı yerden çıkardı! Trabzonlu gurbetçi şaşkına döndü

98'DE KESİN DÖNÜŞ YAPTI

Türkiye'ye 1998 yılında kesin dönüş yapan Uysal, otomobilini yine bulunduğu yerden çıkarmadı.

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