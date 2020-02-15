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  • İşte 2020'de çıkacak otomobiller! Bakın hangi modeller var...

İşte 2020'de çıkacak otomobiller! Bakın hangi modeller var...

Otomobil üreticileri yeni modellerini geçtiğimiz aylarda tanıttı. Özellikleri ve tasarımlarıyla dikkat çeken yeni otomobiller, satışa çıkmaya hazırlanıyor. Bu yıl 'de yollara birçok yeni model gelmesi planlanıyor. Hibrit ve elektrikli versiyonlar dikkat çekecek. İşte 2020'de çıkacak olan otomobiller...

Giriş Tarihi: 15.02.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 15:59
İşte 2020'de çıkacak otomobiller! Bakın hangi modeller var...

Geçtiğimiz aylar içinde yeni otomobiller tanıtıldı. Hibrit ve elektrikli modeller ön plana çıktı. Teknolojinin son nimetlerinden yararlanan yeni modeller artık yollara çıkmaya hazırlanıyor. Bu sene çıkacak olan yeni modelleri listeledik.

İşte 2020'de çıkacak otomobiller! Bakın hangi modeller var...

AUDI Q3

1,5 lt'lik benzinli motorla ithal edilecek Q3 modelinde özellikle iç mekanda olumlu değişiklikler ön planda.

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İşte 2020'de çıkacak otomobiller! Bakın hangi modeller var...

AUDI Q3 SPORTBACK

Standart versiyondan birkaç ay sonra gelecek olan Sportback, motor ve iç donanımları aynı.

İşte 2020'de çıkacak otomobiller! Bakın hangi modeller var...

AUDI e-tron

'nin ilk elektrikli modeli yılın ilk yarısında 'de. 500 km civarında menzili var.

İşte 2020'de çıkacak otomobiller! Bakın hangi modeller var...

AUDI A1

Küçük hem standart hemde yerden yüksek versiyonuyla yılın ilk yarısında geliyor.

İşte 2020'de çıkacak otomobiller! Bakın hangi modeller var...

BMW 2 GRAN COUPE

1.5 lt'lik benzinli ve dizel motorlar var.2.0 lt'lik M235 versiyonu siparişiyle getirilecek. İç mekan 1. serisi ile aynı.

İşte 2020'de çıkacak otomobiller! Bakın hangi modeller var...

ALFA ROMEO

Şubat ayında gelecek otomobiller 2.0 lt 280 'lik benzinli motora sahip.

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