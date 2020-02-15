İşte 2020'de çıkacak otomobiller! Bakın hangi modeller var...
İşte 2020'de çıkacak otomobiller! Bakın hangi modeller var...
Otomobil üreticileri yeni modellerini geçtiğimiz aylarda tanıttı. Özellikleri ve tasarımlarıyla dikkat çeken yeni otomobiller, satışa çıkmaya hazırlanıyor. Bu yıl Türkiye'de yollara birçok yeni model gelmesi planlanıyor. Hibrit ve elektrikli versiyonlar dikkat çekecek. İşte 2020'de çıkacak olan otomobiller...
Giriş Tarihi: 15.02.2020
15:37
Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
15:59
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