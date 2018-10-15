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ta geçenlere kötü haber!

ta karşıdan karşıya geçenlerdenseniz size kötü bir haberimiz var...

Giriş Tarihi: 15.10.2018 20:33 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 20:40
Kırmızı ışıkta geçenlere kötü haber!
tan geçen şimdi yandı!
Kırmızı ışıkta geçenlere kötü haber!
Çinlilerin geliştirdiği bu çılgın buluş, yayaların ta geçmesini bakın nasıl engelliyor? Eminiz böyle bir şey aklınıza hiç gelmedi!
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Kırmızı ışıkta geçenlere kötü haber!
Öncelikle yaya geçidinin hemen önünde duran turnikelerde 'X' yani 'Dur' lambası yandığında asla karşıya geçmeye çalışmıyorsunuz.
Kırmızı ışıkta geçenlere kötü haber!
Yok yeşil yanmadan geçmeye kalkarsanız...
Kırmızı ışıkta geçenlere kötü haber!
Bu turnikeler size su buharı üflemeye başlıyor.
Kırmızı ışıkta geçenlere kötü haber!
Önce...
Kırmızı ışıkta geçenlere kötü haber!
Sonra buhar gördüğünüz gibi...
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