Kırmızı ışıkta geçenlere kötü haber!

Kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçenlerdenseniz size kötü bir haberimiz var... Kırmızı ışıktan geçen şimdi yandı! Çinlilerin geliştirdiği bu çılgın buluş, yayaların kırmızı ışıkta geçmesini bakın nasıl engelliyor? Eminiz böyle bir şey aklınıza hiç gelmedi! Öncelikle yaya geçidinin hemen önünde duran turnikelerde 'X' yani 'Dur' lambası yandığında asla karşıya geçmeye çalışmıyorsunuz. Yok yeşil yanmadan geçmeye kalkarsanız... Bu turnikeler size su buharı üflemeye başlıyor. Önce... Sonra buhar gördüğünüz gibi...