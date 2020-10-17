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Kontak anahtarını tüm kontrol ışıkları yanana kadar... Araç sahipleri dikkat! Bunları bilmeyen kalmasın!

Otomobillerde sürüş, güvenlik ve diğer tüm noktalar için standart özellikler vardır. Mercedes, BMW, Volkswagen, Opel, Honda, Toyota vs... yani marka fark etmeksizin bu özellikler değişmez. Ancak üreticilerin sözünü ettiğimiz standart özellikler dışında, araçlarında yer verdiği ekstra özellikler de bulunuyor. Araç sahiplerinin çoğu ise bu ekstra özellikleri bilmiyor. Mesela Opel Corsa'da, silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde, bazı özellikler programlanabilir hale geliyor. Bu listemizde Volkswagen'den Opel'e, Ford'dan Peugeot'ya kadar birçok markanın araçlarında yer alan az bilinen ekstra özellikleri listeledik.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 10:06
Kontak anahtarını tüm kontrol ışıkları yanana kadar... Araç sahipleri dikkat! Bunları bilmeyen kalmasın!

üreticileri araçlarında standart donanımlar dışında bazı ilgi çekici gizli yeteneklere de yer veriyor. Birçok araç sahibi söz konusu özellikleri bilmiyor. Opel Corsa, Ford Focus Ghia, BMW, Mercedes, Peugeot 307, VW Golf, Skoda Roomster, Hyundai Starex, Mitsubishi Colt, Fiat Doblo, Renault Clio gibi araçların hiç bilmediğiniz gizli özellikleri...

Kontak anahtarını tüm kontrol ışıkları yanana kadar... Araç sahipleri dikkat! Bunları bilmeyen kalmasın!

OPEL CORSA

Arabaya girince, anahtarı kontağa taktıktan sonra silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde.. Sırasıyla P1, P2, P3, P4, P5, P6 ve P7 özellikleri aynı anda programlanabilir hale gelir.

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Kontak anahtarını tüm kontrol ışıkları yanana kadar... Araç sahipleri dikkat! Bunları bilmeyen kalmasın!

P1 özelliği ile aracın dış lambalarının açılıp kapanması ayarlanır. Örneğin araç kumandasına çift bastığınızda açılsın mı kapansın mı? Bu 7 arasında geçiş yapmak için sol silecek kolunu,

Kontak anahtarını tüm kontrol ışıkları yanana kadar... Araç sahipleri dikkat! Bunları bilmeyen kalmasın!

aktif veya pasif hale getirmek için sağ silecek tuşunu aşağı ve yukarı yönlü kullanabilirsiniz.

Kontak anahtarını tüm kontrol ışıkları yanana kadar... Araç sahipleri dikkat! Bunları bilmeyen kalmasın!

P2 özelliği ile aracın yağmurlu havada silecek açıkken geri vitese alındığında arka sileceklerin çalışmasını sağlar. Açık veya kapalı konuma getirmek için yine silecek tuşu kullanılır.

Kontak anahtarını tüm kontrol ışıkları yanana kadar... Araç sahipleri dikkat! Bunları bilmeyen kalmasın!

P3 özelliği şerit değiştirme göstergesidir. Sinyal verirken sinyal çubuğuna hafif basıldığında kendi kendine kapanıp kapanmayacağını ayarlar.

Kontak anahtarını tüm kontrol ışıkları yanana kadar... Araç sahipleri dikkat! Bunları bilmeyen kalmasın!

P4 özelliği araç seyir halindeyken aracın dört kapısının birden kilitlenip kilitlenmeyeceğini ayarlar.

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