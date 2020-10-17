Haberler Galeri Kontak anahtarını tüm kontrol ışıkları yanana kadar... Araç sahipleri dikkat! Bunları bilmeyen kalmasın!

Kontak anahtarını tüm kontrol ışıkları yanana kadar... Araç sahipleri dikkat! Bunları bilmeyen kalmasın!

Otomobillerde sürüş, güvenlik ve diğer tüm noktalar için standart özellikler vardır. Mercedes, BMW, Volkswagen, Opel, Honda, Toyota vs... yani marka fark etmeksizin bu özellikler değişmez. Ancak üreticilerin sözünü ettiğimiz standart özellikler dışında, araçlarında yer verdiği ekstra özellikler de bulunuyor. Araç sahiplerinin çoğu ise bu ekstra özellikleri bilmiyor. Mesela Opel Corsa'da, silecek ve sinyal kolunu aynı anda kendinize çektiğinizde, bazı özellikler programlanabilir hale geliyor. Bu listemizde Volkswagen'den Opel'e, Ford'dan Peugeot'ya kadar birçok markanın araçlarında yer alan az bilinen ekstra özellikleri listeledik.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 10:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





