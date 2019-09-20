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  • Mazda arabayı görenler şoke oldu! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

arabayı görenler şoke oldu! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

'nın ismi son günlerde gündemde sıklıkla yer alıyor. Mazda 2'nin dördüncü jenerasyonu birkaç senedir piyasada olmasına rağmen bu modele makyaj yapıldı. Resmen tanıtıldı. Tasarımda 'ten alınan bazı detaylar da kendini belli ediyor. Mazda 3'ten bahsetmişken, bir süre önce 25 bin Mazda 3 geri çağırıldı. 3'lerin bazılarında bijon gevşeme sorunu olduğu ortaya çıktı. Japon üretici hemen duruma müdahale etti. Yeni Mazda 3 tasarım ve diğer birçok noktada başarılı bir hatchback. Ancak Mazda 3 popüler bir seri ve eski modeller de kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Bazı insanlar eski Mazda 3'leri alıp, baştan aşağı yeniliyor. Sonuç ise muhteşem oluyor. Bunun bir örneği de 'de yaşandı.

Giriş Tarihi: 20.09.2019 09:34
Mazda arabayı görenler şoke oldu! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

marka otomobilini ustalara emanet edip gitti döndüğünde gözlerine inanamadı! Genç adam eski model bir 'e sahipti. TRT'de yayınlanan Yüzde 100 Oto programında araçların muhteşem şekilde yenilendiğini görünce başvurdu. Otomobilini Türk ustalara emanet edip giden genç adam otomobilinin son halini görünce gözlerine inanamadı.

Mazda arabayı görenler şoke oldu! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

'ün eski hali böyle, ama Türk ustalar aracı muhteşem bir şekilde yeniledi.

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Mazda arabayı görenler şoke oldu! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

İşte kare kare o şaşırtan değişim!

Mazda arabayı görenler şoke oldu! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti
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Mazda arabayı görenler şoke oldu! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti
Mazda arabayı görenler şoke oldu! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti
Mazda arabayı görenler şoke oldu! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti
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