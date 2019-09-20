Mazda arabayı görenler şoke oldu! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti
Mazda arabayı görenler şoke oldu! 'Bu kadar da olmaz' dedirtti
Mazda'nın ismi son günlerde gündemde sıklıkla yer alıyor. Mazda 2'nin dördüncü jenerasyonu birkaç senedir piyasada olmasına rağmen bu modele makyaj yapıldı. Resmen tanıtıldı. Tasarımda Mazda 3'ten alınan bazı detaylar da kendini belli ediyor. Mazda 3'ten bahsetmişken, bir süre önce 25 bin Mazda 3 geri çağırıldı. Yeni Mazda 3'lerin bazılarında bijon gevşeme sorunu olduğu ortaya çıktı. Japon üretici hemen duruma müdahale etti. Yeni Mazda 3 tasarım ve diğer birçok noktada başarılı bir hatchback. Ancak Mazda 3 popüler bir seri ve eski modeller de kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Bazı insanlar eski Mazda 3'leri alıp, baştan aşağı yeniliyor. Sonuç ise muhteşem oluyor. Bunun bir örneği de Türkiye'de yaşandı.