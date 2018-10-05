Otomobilde olmazsa olmaz aksesuarlar

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, otomobiller her geçen gün yenilenen akıllı fonksiyonları ile karşımıza çıkıyor. Önceleri araçlar için yalnızca uzaktan kumanda ve müzik çaları teknolojik gelişim olarak görürken şimdilerde araç teknolojisi için birçok alternatif aksesuar yer alıyor. İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorsanız vaktinizin çoğu muhtemelen trafikte geçiriyordur. Hal böyle olunca hem güvenli hem de rahat bir yolculuk geçirebilmek için bazı teknolojik araç aksesuarı yolculuklarda size eşlik ederek, trafiğin sıkıcılığından uzaklaştırabilir. Teknolojiyi aracınıza getiren aksesuarları buyrun birlikte inceleyelim. CEP TELEFONU ARAÇ VE DİREKSİYON TUTUCULAR Güvenli bir yolculuğun ilk koşulu tüm dikkati yola vermektir. Araç kullanırken zaman zaman dikkat dağıtıcı unsurlar olabilir. Ne kadar kontrol edilse de yolculuk anında özellikle cep telefonlarımıza gelen çağrıları ya da mesajları yanıtlamak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu yüzden araç ya da direksiyon tutucular kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır. Ayarlanabilir mekanizma ile cihazı sıkı bir şekilde tutan araç tutucu sayesinde telefonunuzu elinize almadan gelen çağrılara cevap verebilir ya da mesajları görüntüleyebilirsiniz.