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de olmazsa olmaz lar

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, ler her geçen gün yenilenen akıllı fonksiyonları ile karşımıza çıkıyor.

Giriş Tarihi: 05.10.2018 14:51 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 15:11
Otomobilde olmazsa olmaz aksesuarlar

Önceleri araçlar için yalnızca uzaktan kumanda ve müzik çaları teknolojik gelişim olarak görürken şimdilerde araç teknolojisi için birçok alternatif yer alıyor.

Otomobilde olmazsa olmaz aksesuarlar

İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorsanız vaktinizin çoğu muhtemelen trafikte geçiriyordur.

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Otomobilde olmazsa olmaz aksesuarlar

Hal böyle olunca hem güvenli hem de rahat bir yolculuk geçirebilmek için bazı teknolojik araç ı yolculuklarda size eşlik ederek, trafiğin sıkıcılığından uzaklaştırabilir.

Otomobilde olmazsa olmaz aksesuarlar

Teknolojiyi aracınıza getiren ları buyrun birlikte inceleyelim.

Otomobilde olmazsa olmaz aksesuarlar

CEP TELEFONU ARAÇ VE DİREKSİYON TUTUCULAR

Güvenli bir yolculuğun ilk koşulu tüm dikkati yola vermektir. Araç kullanırken zaman zaman dikkat dağıtıcı unsurlar olabilir.

Otomobilde olmazsa olmaz aksesuarlar

Ne kadar kontrol edilse de yolculuk anında özellikle cep telefonlarımıza gelen çağrıları ya da mesajları yanıtlamak zorunda kalabiliyorsunuz. Bu yüzden araç ya da direksiyon tutucular kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır.

Otomobilde olmazsa olmaz aksesuarlar

Ayarlanabilir mekanizma ile cihazı sıkı bir şekilde tutan araç tutucu sayesinde telefonunuzu elinize almadan gelen çağrılara cevap verebilir ya da mesajları görüntüleyebilirsiniz.

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