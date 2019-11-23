Satın aldığı evin garajını görünce hayatının şokunu yaşadı! Olayı duyanlar inanamadı!
Satın aldığı evin garajını görünce hayatının şokunu yaşadı! Olayı duyanlar inanamadı!
Genç bir adam uzun zamandır ev sahibi olmak istiyordu. İstediği evi ise katıldığı müzayede ile satın alabildi. Yurtdışında yapılan müzayedelerde bir evin içine satın alınmadan girilemiyor. Sadece dış kısmından bakma imkanı oluyor. Normal satıştan farklı olarak müzayede yöntemiyle satıldığı için fazla inceleme imkanı olmuyor. Sonuç olarak evin yeni sahibi olan genç adam, tadilat için evi kontrol ediyordu. Garajda gördüğüyle hayatının şokunu yaşadı. Olayı duyanlar ise inanamadı.
Giriş Tarihi: 23.11.2019
16:46
Güncelleme Tarihi: 23.11.2019
17:00
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