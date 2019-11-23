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  • Satın aldığı evin garajını görünce hayatının şokunu yaşadı! Olayı duyanlar inanamadı!

Satın aldığı evin garajını görünce hayatının şokunu yaşadı! Olayı duyanlar inanamadı!

Genç bir adam uzun zamandır ev sahibi olmak istiyordu. İstediği evi ise katıldığı müzayede ile satın alabildi. yapılan müzayedelerde bir evin içine satın alınmadan girilemiyor. Sadece dış kısmından bakma imkanı oluyor. satıştan farklı olarak müzayede yöntemiyle satıldığı için fazla inceleme imkanı olmuyor. olarak evin yeni sahibi olan genç adam, tadilat için evi kontrol ediyordu. Garajda gördüğüyle hayatının şokunu yaşadı. Olayı duyanlar ise inanamadı.

Giriş Tarihi: 23.11.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 17:00
Satın aldığı evin garajını görünce hayatının şokunu yaşadı! Olayı duyanlar inanamadı!

Müzayede yöntemiyle aldığı evin garajından çıkanı görünce gözlerine inanamadı! Genç adam, eve ne kadar tadilat gerektiğini görmek için evin içini dolaşıyordu. Uzun zamandır kullanılmayan garaj kapısını açınca beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

Satın aldığı evin garajını görünce hayatının şokunu yaşadı! Olayı duyanlar inanamadı!

yapılan müzayedelerde ilk kural; örneğin alınan bir ev ise, alınmadan önce içine girilemiyor. Genç adam müzayede kuralı gereğince evin içini görmedi ve inceleme fırsatı olmadı.

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Satın aldığı evin garajını görünce hayatının şokunu yaşadı! Olayı duyanlar inanamadı!

Bu ev de bu şekilde alınmıştı.

Satın aldığı evin garajını görünce hayatının şokunu yaşadı! Olayı duyanlar inanamadı!

Evin yeni sahibi garajında ilginç bir görüntüyle karşılaştı.

Satın aldığı evin garajını görünce hayatının şokunu yaşadı! Olayı duyanlar inanamadı!

Ne olduğunu anlamaya çalışırken aracın sıradan bir otomobil olmadığı ortaya çıktı!

Satın aldığı evin garajını görünce hayatının şokunu yaşadı! Olayı duyanlar inanamadı!

Lamborghini, garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu.

Satın aldığı evin garajını görünce hayatının şokunu yaşadı! Olayı duyanlar inanamadı!

Üstelik çok da eski görünmüyordu.

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