Seat el-Born Concept modeli resmen tanıtıldı! İşte Seat el-Born'un motor gücü ve özellikleri...

5 kapılı MPV benzeri gövdesinin altında 204 beygirlik elektrik motoru bulunduran elektrikli Seat el-Born konseptinin 0-100 km/s hızlanması 7.5 saniye sürüyor. Arkadan itişli aracın tabanına düz bir biçimde yerleştirilen 62 kWh'lık batarya paketi de WLTP ölçümlerine göre 420 km sürüş menzili sağlıyor. Seat'ın iddiasına göre 100 kW DC şarj desteğine sahip bataryaların 0'dan %80 doluma ulaşması yalnızca 47 dakika sürüyor. İspanyol üreticinin daha düşük batarya ve motor seçenekleri de sunması bekleniyor.