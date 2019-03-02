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  • Seat el-Born Concept modeli resmen tanıtıldı! İşte Seat el-Born'un motor gücü ve özellikleri...

el-Born Concept modeli resmen tanıtıldı! İşte el-Born'un motor gücü ve özellikleri...

2019 el-Born hakkında daha önce raporlar yayınlanmıştı. Sonunda İspanyol otomobil üreticisi , elektrikli modeli el-Born'u resmen tanıttı. Seat el-Born'un Group Night adlı etkinlikle gösterilmesi planlanıyor. İşte Seat'ın yeni göz bebeği el-Born'un özellikleri ve diğer detayları...

Giriş Tarihi: 02.03.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 02.03.2019 11:25
Seat el-Born Concept modeli resmen tanıtıldı! İşte Seat el-Born'un motor gücü ve özellikleri...

İspanyol otomobil devi , el-Born adını verdiği ilk elektrikli aracı tanıttı ve görsellerini paylaştı. 'ın Grubu'nun elektrikli araç platformu üzerine inşa edeceği ilk elektrikli aracının ön gösterimini 'de sergileyeceği bir konseptle yapacak.

Seat el-Born Concept modeli resmen tanıtıldı! İşte Seat el-Born'un motor gücü ve özellikleri...

Grubu'nun elektrikli araç platformunu kullanarak Volkswagen ID hatchback modelinin platform ikizi olacak el-Born konsepti genel yapısı itibariyle de kuzenine fazlasıyla benziyor. Araçla ilgili tüm detaylar 4 Mart gecesi, yani 'deki fuarın hemen öncesinde Volkswagen Group Night etkinliğinde belli olacak.

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Seat el-Born Concept modeli resmen tanıtıldı! İşte Seat el-Born'un motor gücü ve özellikleri...

'daki Zwickau fabrikasında üretim bandına çıkacak aracın 2020 yılının ortasında bayilerinde yerini alması bekleniyor. Almanya'daki Zwickau fabrikasında üretim bandına çıkacak aracın 2020 yılının ortasında bayilerinde yerini alması bekleniyor.

Seat el-Born Concept modeli resmen tanıtıldı! İşte Seat el-Born'un motor gücü ve özellikleri...

5 kapılı MPV benzeri gövdesinin altında 204 beygirlik elektrik motoru bulunduran elektrikli el-Born konseptinin 0-100 km/s hızlanması 7.5 saniye sürüyor. Arkadan itişli aracın tabanına düz bir biçimde yerleştirilen 62 kWh'lık batarya paketi de WLTP ölçümlerine göre 420 km sürüş menzili sağlıyor. 'ın iddiasına göre 100 kW DC şarj desteğine sahip bataryaların 0'dan %80 doluma ulaşması yalnızca 47 dakika sürüyor. İspanyol üreticinin daha düşük batarya ve motor seçenekleri de sunması bekleniyor.

Seat el-Born Concept modeli resmen tanıtıldı! İşte Seat el-Born'un motor gücü ve özellikleri...

Elektrikli el-Born konseptinde aerodinamik verimliliği arttıran türbin şeklinde 20 inçlik jantlar bulunuyor. Ayrıca sürüş menziline 60 km civarında katkı sağlayan özel ısı pompasına sahip "gelişmiş ısı yönetim sistemi"yle de özellikle daha soğuk bölgelerde yaşayan tüketiciye daha verimli bir kullanım sunuluyor.

Seat el-Born Concept modeli resmen tanıtıldı! İşte Seat el-Born'un motor gücü ve özellikleri...

platformu sayesinde uzun bir aks mesafesi sunan aracın kabini de üretime oldukça yakın görünüyor. Elektrikli el-Born konseptinin konsolunda 10 inç bilgi-eğlence ekranı ve araçla ilgili pek çok bilginin yer aldığı dijital gösterge paneli dikkat çekiyor. Diğer kısımların oldukça minimalist tasarlandığı görülüyor.

Seat el-Born Concept modeli resmen tanıtıldı! İşte Seat el-Born'un motor gücü ve özellikleri...

Seviye 2 otonom sürüş özelliğine sahip olacak elektrikli el-Born konseptinde akıllı park asistanının da dahil olduğu pek çok sürüş asistan sisteminin standart olarak sunulması bekleniyor. el-Born konsepti 'deki fuarın hemen öncesinde Group Night adlı etkinlikte gösterilecek.

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