Seat el-Born Concept modeli resmen tanıtıldı! İşte Seat el-Born'un motor gücü ve özellikleri...
Seat el-Born Concept modeli resmen tanıtıldı! İşte Seat el-Born'un motor gücü ve özellikleri...
2019 Seat el-Born hakkında daha önce raporlar yayınlanmıştı. Sonunda İspanyol otomobil üreticisi Seat, elektrikli modeli el-Born'u resmen tanıttı. Seat el-Born'un Volkswagen Group Night adlı etkinlikle gösterilmesi planlanıyor. İşte Seat'ın yeni göz bebeği el-Born'un özellikleri ve diğer detayları...
Giriş Tarihi: 02.03.2019
11:23
Güncelleme Tarihi: 02.03.2019
11:25