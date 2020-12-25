SON DAKİKA HABER: Bakanlık yeni liste yayımladı! 24 bin TL'ye satışa çıkan araç var

Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Birbirinden lüks otomobilleri piyasa fiyatının çok altına alma imkanına sahip olan sürücüler için bunlar son fırsatlar. Uygun fiyata araç almak isteyenler ihale şartlarını yerine getirmek zorunda. Bazı araçlar bu ihalede değerinin yarı fiyatına da gidebiliyor.