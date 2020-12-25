HaberlerGaleriSON DAKİKA HABER: Bakanlık yeni liste yayımladı! 24 bin TL'ye satışa çıkan araç var
SON DAKİKA HABER: Bakanlık yeni liste yayımladı! 24 bin TL'ye satışa çıkan araç var
Pandemi nedeniyle tüm dünyada araç üretimi de azaldı. Kurun yükselmesi ve araç üretiminin azlığı otobil fiyatlarını adeta uçurdu. Bakanlığın son dakika açıkladığı gümrük araçlarının satış listesi ise ucuza otomobil almak isteyenlerin ilgi odağı oldu. İhale yöntemi ile satışa çıkan lüks araçlar 24 bin TL'den başlıyor. İşte ilgi odağı olan o araçların listesi...
Giriş Tarihi: 25.12.2020
14:21
Güncelleme Tarihi: 25.12.2020
14:37
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