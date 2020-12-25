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SON DAKİKA HABER: Bakanlık yeni liste yayımladı! 24 bin TL'ye satışa çıkan araç var

nedeniyle tüm dünyada araç üretimi de azaldı. Kurun yükselmesi ve araç üretiminin azlığı otobil fiyatlarını adeta uçurdu. Bakanlığın son dakika açıkladığı araçlarının satış listesi ise ucuza almak isteyenlerin ilgi odağı oldu. İhale yöntemi ile satışa çıkan lüks araçlar 24 bin TL'den başlıyor. İşte ilgi odağı olan o araçların listesi...

Giriş Tarihi: 25.12.2020 14:21 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 14:37
SON DAKİKA HABER: Bakanlık yeni liste yayımladı! 24 bin TL'ye satışa çıkan araç var

Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Birbirinden lüks otomobilleri piyasa fiyatının çok altına alma imkanına sahip olan sürücüler için bunlar son fırsatlar. Uygun fiyata araç almak isteyenler ihale şartlarını yerine getirmek zorunda. Bazı araçlar bu ihalede değerinin yarı fiyatına da gidebiliyor.

SON DAKİKA HABER: Bakanlık yeni liste yayımladı! 24 bin TL'ye satışa çıkan araç var

İşte büyük ilgi göre Bakanlık tarafından satışa sunulan o otomobiller...

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SON DAKİKA HABER: Bakanlık yeni liste yayımladı! 24 bin TL'ye satışa çıkan araç var

2007 BMW X5 3.0D(MOTORSUZ) / İhale fiyatı: 50 bin TL

SON DAKİKA HABER: Bakanlık yeni liste yayımladı! 24 bin TL'ye satışa çıkan araç var

2000 BMW 320Cİ/ İhale fiyatı: 132 bin TL

SON DAKİKA HABER: Bakanlık yeni liste yayımladı! 24 bin TL'ye satışa çıkan araç var

2000 BMW 318Cİ/ İhale fiyatı: 94 bin TL

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