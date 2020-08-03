Son dakika! Otomobil fiyatlarında bayram sonrasında güncellemeye gidildi! İşte sıfır otomobil fiyatları

Otomotiv markaları her ay olduğu gibi bu ay da fiyatlarda artış yaptı. Bazı firmalar henüz yeni fiyatları belirleyememişken ortalama olarak 7 bin lira civarında zamlar gözden kaçmadı.



İşte fiyatlarına zam yapan markalar ve en ucuz sıfır otomobiller