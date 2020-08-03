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Haberler Galeri Son dakika! Otomobil fiyatlarında bayram sonrasında güncellemeye gidildi! İşte sıfır otomobil fiyatları

Son dakika! Otomobil fiyatlarında bayram sonrasında güncellemeye gidildi! İşte sıfır otomobil fiyatları

Son dakika gelen habere göre otomotiv firmaları Ağustos ayıyla birlikte otomobil fiyatlarında artışa gitti. Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları her geçen gün artarken 100 bin liranın altında otomobil kalmadı. İşte araç almayı düşünenleri yakından ilgilendiren haberin detayları...

Giriş Tarihi: 03.08.2020 08:09 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020 08:12
Son dakika! Otomobil fiyatlarında bayram sonrasında güncellemeye gidildi! İşte sıfır otomobil fiyatları

Otomotiv markaları her ay olduğu gibi bu ay da fiyatlarda artış yaptı. Bazı firmalar henüz yeni fiyatları belirleyememişken ortalama olarak 7 bin lira civarında zamlar gözden kaçmadı.

İşte fiyatlarına zam yapan markalar ve en ucuz sıfır otomobiller

Son dakika! Otomobil fiyatlarında bayram sonrasında güncellemeye gidildi! İşte sıfır otomobil fiyatları

Volkswagen Polo 147.700 lira

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Son dakika! Otomobil fiyatlarında bayram sonrasında güncellemeye gidildi! İşte sıfır otomobil fiyatları

Toyota Corolla 161.800 lira

Son dakika! Otomobil fiyatlarında bayram sonrasında güncellemeye gidildi! İşte sıfır otomobil fiyatları

Fiat Panda 103.900 lira

Son dakika! Otomobil fiyatlarında bayram sonrasında güncellemeye gidildi! İşte sıfır otomobil fiyatları

Renault Symbol 115.250 lira

Son dakika! Otomobil fiyatlarında bayram sonrasında güncellemeye gidildi! İşte sıfır otomobil fiyatları

Honda Civic 197.600 lira

Son dakika! Otomobil fiyatlarında bayram sonrasında güncellemeye gidildi! İşte sıfır otomobil fiyatları

Nissan Micra 144.100 lira

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