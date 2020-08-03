HaberlerGaleriSon dakika! Otomobil fiyatlarında bayram sonrasında güncellemeye gidildi! İşte sıfır otomobil fiyatları
Son dakika! Otomobil fiyatlarında bayram sonrasında güncellemeye gidildi! İşte sıfır otomobil fiyatları
Son dakika gelen habere göre otomotiv firmaları Ağustos ayıyla birlikte otomobil fiyatlarında artışa gitti. Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları her geçen gün artarken 100 bin liranın altında otomobil kalmadı. İşte araç almayı düşünenleri yakından ilgilendiren haberin detayları...
Giriş Tarihi: 03.08.2020
08:09
Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
08:12
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ