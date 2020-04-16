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Haberler Galeri Tofaş Şahin'i görenler inanamıyor! 94 model ama sıfır ayarında
Giriş Tarihi: 16.04.2020 07:37 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 09:22

Tofaş Şahin'i görenler inanamıyor! 94 model ama sıfır ayarında

Hangardan çıkan Tofaş Şahin şaşkına çevirdi. Adeta ilk günkü gibi duruyordu! Tofaş'ın Şahin modeli bir döneme damga vuran efsane otomobillerinden biriydi. Tofaş'ın kuş isimleriyle piyasaya sürdüğü Kartal, Doğan, Serçe gibi modellerle birlikte Şahin de büyük ilgi görüyordu.Şahin hala sevenlerinin keyifle sürdüğü bir otomobil. Üstelik hayran grupları bile var. Bu 1994 model Tofaş Şahin adeta ilk günkü gibi duruyordu. Koltukların üzerindeki naylonlar bile fabrika çıkışlıydı. Otomobil meraklısı olan ve Şahin model araçlara ayrıca ilgisi olan Fatih Yunus Güzel İstanbul'dan satın aldığı otomobiline gözü gibi bakıyor. Öte yandan otomobili için yapılan ciddi teklifleri de elinin tersiyle itti. İşte detaylar...

Tofaş Şahin’i görenler inanamıyor! 94 model ama sıfır ayarında

Güzel'in Şahin aşkı çocukluktan geliyor! Beyaz Şahin aşkının çocukluktan geldiğini belirten Fatih Yunus Güzel, kendisinin sürekli araştırma içinde olduğunu bu aracı da yoğun uğraşlar sonucunda aldığını söyledi.

Tofaş Şahin’i görenler inanamıyor! 94 model ama sıfır ayarında

Benim beyaz Şahin aşkım çocukluktan geliyor diyen Güzel,

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Tofaş Şahin’i görenler inanamıyor! 94 model ama sıfır ayarında

"Bu modelde bunun gibisini ben hiç görmedim. Bu araba internet ortamında da yok.

Tofaş Şahin’i görenler inanamıyor! 94 model ama sıfır ayarında

Şu anda bu yaşta bu kadar orjinali Türkiye'de tek. Bu araba hem boyasız, hem hatasız ve 6 bin 600 kilometrededir. Kilometresi ve en küçük parçasına kadar her şeyi ile orjinal bir otomobil."diye konuştu.

Tofaş Şahin’i görenler inanamıyor! 94 model ama sıfır ayarında

Otomobil'i 27 bin liraya satışa çıkardığında aynı gün 25 bin lira teklif geldini ifade Fatih Yunus Güzel,

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