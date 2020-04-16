Giriş Tarihi: 16.04.2020 07:37Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 09:22
Tofaş Şahin'i görenler inanamıyor! 94 model ama sıfır ayarında
Hangardan çıkan Tofaş Şahin şaşkına çevirdi. Adeta ilk günkü gibi duruyordu! Tofaş'ın Şahin modeli bir döneme damga vuran efsane otomobillerinden biriydi. Tofaş'ın kuş isimleriyle piyasaya sürdüğü Kartal, Doğan, Serçe gibi modellerle birlikte Şahin de büyük ilgi görüyordu.Şahin hala sevenlerinin keyifle sürdüğü bir otomobil. Üstelik hayran grupları bile var. Bu 1994 model Tofaş Şahin adeta ilk günkü gibi duruyordu. Koltukların üzerindeki naylonlar bile fabrika çıkışlıydı. Otomobil meraklısı olan ve Şahin model araçlara ayrıca ilgisi olan Fatih Yunus Güzel İstanbul'dan satın aldığı otomobiline gözü gibi bakıyor. Öte yandan otomobili için yapılan ciddi teklifleri de elinin tersiyle itti. İşte detaylar...