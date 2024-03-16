Giriş Tarihi: 16.03.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
15:02
1 kez tükettiğinizde iç organları yeni doğmuş gibi gençleştiriyor! Gençlik iksiri olarak biliniyor
İç organların yenilenme sürecini hızlandıran pancar, kvass olarak fermente bir şekilde tüketildiğinde sindirim sistemini de baştan sona yeniliyor. Uzmanlar, pancarın hücre yaşlanmasını durdurması sebebiyle sık sık tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Yapılan çalışmalar, pancar kvassın hücre yenilenmesini kolaylaştırdığını gösteriyor. İşte tükettiğiniz andan itibaren yeni doğmuş gibi gençleştiren pancarın mucizevi faydaları...