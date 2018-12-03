1000 çeşit arasından seçildiler... İşte vücudun ihtiyaç duyduğu en sağlıklı besinler!

Araştırmacılar 1000 çeşit ham besin maddesini araştırdı. Dr. Muammer Yıldız bu ham besinler arasında vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli besin maddelerini sıraladı... 1. KARAHİNDİBA YAPRAĞI 45 kalori (100 g) Besin puanı: 64 Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengindir. 2. CHİA TOHUMU 486 kalori (100 g) Besin puanı: 85 Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir. 3. KABAK ÇEKİRDEĞİ 559 kalori (100 g) Besin puanı: 84 En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir. 4. PAZI 19 kalori (100 g) Besin puanı: 78 Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir. 5. PANCAR YAPRAĞI 22 kalori (100 g) Besin puanı: 70 Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitkidir. 6. KURU MAYDANOZ 292 kalori (100 g) Besin puanı: 69 Baharat olarak kullanılmak üzere kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemlidir.