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  • 1000 çeşit arasından seçildiler... İşte vücudun ihtiyaç duyduğu en sağlıklı besinler!

1000 çeşit arasından seçildiler... İşte vücudun ihtiyaç duyduğu !

Giriş Tarihi: 03.12.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 03.12.2018 12:24
1000 çeşit arasından seçildiler... İşte vücudun ihtiyaç duyduğu en sağlıklı besinler!

Araştırmacılar 1000 çeşit ham besin maddesini araştırdı. Dr. Muammer Yıldız bu ham besinler arasında vücudun ihtiyaç duyduğu en önemli besin maddelerini sıraladı...

1000 çeşit arasından seçildiler... İşte vücudun ihtiyaç duyduğu en sağlıklı besinler!

1. KARAHİNDİBA YAPRAĞI

45 kalori (100 g) Besin puanı: 64

Karahindiba yaprağı A ve C vitaminleri ile kalsiyum bakımından zengindir.

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1000 çeşit arasından seçildiler... İşte vücudun ihtiyaç duyduğu en sağlıklı besinler!

2. CHİA TOHUMU

486 kalori (100 g) Besin puanı: 85

Bu minik siyah tohumlar lif bakımından oldukça zengin olduğu gibi protein, linolenic asit, fenolik asit ve çeşitli vitaminler de içermektedir.

1000 çeşit arasından seçildiler... İşte vücudun ihtiyaç duyduğu en sağlıklı besinler!

3. KABAK ÇEKİRDEĞİ

559 kalori (100 g) Besin puanı: 84

En önemli bitki kökenli demir ve manganez kaynaklarından biridir.

1000 çeşit arasından seçildiler... İşte vücudun ihtiyaç duyduğu en sağlıklı besinler!

4. PAZI

19 kalori (100 g) Besin puanı: 78

Sebzelere parlak renklerini veren maddeler bakımından zengin olduğu için pazınn antioksidan içeriği de yüksektir.

1000 çeşit arasından seçildiler... İşte vücudun ihtiyaç duyduğu en sağlıklı besinler!

5. PANCAR YAPRAĞI

22 kalori (100 g) Besin puanı: 70

Şeker pancarı bitkisinin yaprağıdır. Kalsiyun, demir, K vitamin ve B grubu vitaminler (özellikle riboflavin) bakımından önemli bir bitkidir.

1000 çeşit arasından seçildiler... İşte vücudun ihtiyaç duyduğu en sağlıklı besinler!

6. KURU MAYDANOZ

292 kalori (100 g) Besin puanı: 69

Baharat olarak kullanılmak üzere kurutulup öğütülen maydanoz bor, florür ve kalsiyum bakımından zengin olduğundan kemik ve diş sağlığı bakımından önemlidir.

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