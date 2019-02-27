28 kiloya kadar düşmüştü... Bakın hayatını ne kurtardı!

Annie Windley anoreksiya hastalığına yakalanıp 28 kiloya kadar düştü. Hastalıktan kurtulmasını sağlayan şey ise bir parça çikolataydı... Sonrasındaki değişimi ise dudak uçuklatan türden oldu... Annie Windley, tam 5 yıl boyunca sadece bir dilim tost ve reçelle besleniyordu. Windley, diet yaparak hayatını aşılması zor bir duruma sokmuştu. O zaman 15 yaşında olan genç kız aldığı kalorileri hesaplamaya başlamış. Gün geçtikçe yeme alışkanlığını en aza indirgemeye başlamış. İnanması zor ama Annie 28 kiloya kadar düşmüştü. 21 yaşındaki genç kadın 5 kez ölümün pençesine düşmüş ve hastanede tedavi edilerek kurtarılmış. Annie bir keresinde, çığlıklar attığını, başını duvarlara vurduğunu ve yemeklerin yanından hızla uzaklaştığını, yemek görmeye dayanamadığını söyledi. Annie Windley'in bu zor durumdan kurtulması ise adeta bir mucize şeklinde gerçekleşmiş. Annie Windley bir akşam çikolata tüketmek istemiş ve yediği bir parça çikolata onu hayata geri döndürmüş.