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28 kiloya kadar düşmüştü... Bakın hayatını ne kurtardı!

Annie Windley hastalığına yakalanıp 28 kiloya kadar düştü. Hastalıktan kurtulmasını sağlayan şey ise bir parça çikolataydı... Sonrasındaki değişimi ise dudak uçuklatan türden oldu...

Giriş Tarihi: 27.02.2019 12:04 Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 12:06
28 kiloya kadar düşmüştü... Bakın hayatını ne kurtardı!

Annie Windley, tam 5 yıl boyunca sadece bir dilim tost ve reçelle besleniyordu. Windley, diet yaparak hayatını aşılması zor bir duruma sokmuştu.

28 kiloya kadar düşmüştü... Bakın hayatını ne kurtardı!

O zaman 15 yaşında olan genç kız aldığı kalorileri hesaplamaya başlamış.

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28 kiloya kadar düşmüştü... Bakın hayatını ne kurtardı!

Gün geçtikçe yeme alışkanlığını en aza indirgemeye başlamış. İnanması zor ama Annie 28 kiloya kadar düşmüştü.

28 kiloya kadar düşmüştü... Bakın hayatını ne kurtardı!

21 yaşındaki genç kadın 5 kez ölümün pençesine düşmüş ve hastanede tedavi edilerek kurtarılmış.

28 kiloya kadar düşmüştü... Bakın hayatını ne kurtardı!

Annie bir keresinde, çığlıklar attığını, başını duvarlara vurduğunu ve yemeklerin yanından hızla uzaklaştığını, yemek görmeye dayanamadığını söyledi.

28 kiloya kadar düşmüştü... Bakın hayatını ne kurtardı!

Annie Windley'in bu zor durumdan kurtulması ise adeta bir mucize şeklinde gerçekleşmiş.

28 kiloya kadar düşmüştü... Bakın hayatını ne kurtardı!

Annie Windley bir akşam çikolata tüketmek istemiş ve yediği bir parça çikolata onu hayata geri döndürmüş.

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