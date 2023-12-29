Giriş Tarihi: 29.12.2023 13:20
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
13:27
Adeta zihni 20 yaşına döndürüyor! Haftada 2 defa tüketmek gençleştiriyor
Evrensel bir gerçek olarak kabul edilen bir durum, günlük beslenme alışkanlıklarımızın beynimizi etkilemesidir. MIND diyeti, DASH diyeti ve Akdeniz diyeti gibi beslenme modellerinin beyin sağlığını olumlu yönde etkilediğini gösteren birçok araştırma bulunmaktadır. Ancak, bu diyetlere ek olarak, beynimizi genç ve zinde tutmaya yardımcı olan belirli bir besin vardır ki düzenli tüketildiğinde büyük fayda sağlamaktadır.