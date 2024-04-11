Asıl C vitamini deposu oymuş! Portakaldan bile 10 kat fazla...

BROKOLİ

Pişmiş brokoli, C vitamini bakımından oldukça zengin bir kaynaktır ve hem erkekler hem de kadınlar için günlük önerilen C vitamini miktarını karşılayabilir hatta aşabilir. Örneğin, bir kase pişmiş brokoli, vücudun günlük ihtiyacını karşılamak için yeterli miktarda C vitamini içerebilir.