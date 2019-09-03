Aşk acısı kalp sağlığını olumsuz etkiliyor

- Karşılıklı ilişkilerde stresten uzak durmak için kişiler birbirlerini dinlemeli. İletişimin, özellikle kaygının ve acının paylaşılmasının insanları rahatlattığı araştırmalarla kanıtlanmış durumda.

- Gülmek vücudun doğal mutluluk hapı olan endorfin salgılanmasına neden olur. Yani mutluyken güldüğünüz gibi , güldüğünüzde de mutlu olursunuz. Gülmek tedavi eder.

- Stresin yüksek tansiyon, baş ağrısı gibi hastalıkları tetiklediği bilindiği gibi, gülmenin de sinirleri gevşettiği, kan dolaşımını kolaylaştırdığı da bilimsel olarak ortaya konuldu. Araştırmalar, müzik dinlememizi öneriyor çünkü müzik, kortizol salgısını yavaşlatarak stres hormonlarının düzeyini düşürüyor.