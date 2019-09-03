Aşk acısı kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Kalp, aşkı hissettiğinde vücutta keyif ve mutluluk veren endorfin hormonu salgılanıyor ve kalp dahil tüm organlar bundan olumlu etkileniyor. Fakat aksi takdirde ayrılık ya da kalp acısı kanın pıhtılaşmasına, kan basıncında ve kalp hızı kontrolünde değişikliklere yol açıyor. Düşük sosyo-ekonomik düzey, sosyal destek eksikliği, iş stresi, aile yaşamında depresyon, düşmanlık ve D tipi kişilik; hem kalp-damar hastalığı (KDH) gelişme riskine, hem de mevcut olan KDH'nın klinik seyrinin kötüleşmesinde katkıda bulunur. Düşük sosyo ekonomik düzeyin kadın ve erkeklerde hem tüm nedenli, hem de KDH'ya bağlı ölüm riskini arttırdığı gösteriyor.