B12 vitamini eksikliği çeşitli sağlık sorunlarına sebep oluyor! İşte B12 eksikliği belirtileri...

Beş, altı danışanda da kan değerlerinin alt sınırlara yakın olduğunu görüyorum. Beslenme değerlendirmesi yaptığımda genelde bu eksikliğin temel nedeninin B12'den zengin yiyecekleri çok az tüketmelerine bağlıyorum. Bunun yanında anemi, gastrit, Chron, çölyak, mide ameliyatları gibi gastrointestinal hastalıkların, mide asidini azaltan ilaçların ve diyabet ilaçlarından metforminin kullanımının da B12 vitamini eksikliğine neden olduğu ortak görüştür. Bugün sizlere ülkemizde sıklıkla görülen B12 vitamini tanımını, ne işe yaradığını, ne tüketirsek bu vitamini tam ve yeterli tüketebileceğimizi ve kullanılan B12 desteklerinin çeşitlerini anlatmak istiyorum.

