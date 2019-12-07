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  • B12 vitamini eksikliği çeşitli sağlık sorunlarına sebep oluyor! İşte B12 eksikliği belirtileri...

vitamini eksikliği çeşitli sağlık sorunlarına sebep oluyor! İşte B12 eksikliği belirtileri...

Bitkisel besinlerde bulunmayan vitamini, kan üretimi ve sinir sisteminin korunması açısından çok önemli. Öyle ki B12 eksikliği, hem yetişkinlerde hem de çocuklarda çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor. İşte Selahattin Dönmez'in üzerine yazısı...

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ Sağlık
Giriş Tarihi: 07.12.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 10:19
B12 vitamini eksikliği çeşitli sağlık sorunlarına sebep oluyor! İşte B12 eksikliği belirtileri...

Bitkisel besinlerde bulunmayan vitamini, kan üretimi ve sinir sisteminin korunması açısından çok önemli. Öyle ki B12 eksikliği, hem yetişkinlerde hem de çocuklarda çeşitli sağlık sorunlarına neden oluyor. İşte Selahattin Dönmez'in üzerine yazısı...

B12 vitamini eksikliği çeşitli sağlık sorunlarına sebep oluyor! İşte B12 eksikliği belirtileri...

Bağırsaklardan bakteriyel sentez ile çok az miktarda K, B1, B2 vitaminleri yanında vitamini de sentezlenir. Fakat genel olarak B12 dahil sentezlenen bu miktarlar tüm vitaminler için vücudumuzda günlük tüm metabolik fonksiyonlarımızı yerine getirmek için yeterli değildir. Bu nedenle mutlaka besinlerle alınması gerekir. B12 bitkisel besinlerde bulunmayan, hayvansal kaynaklarda yer alan tek vitamindir.

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B12 vitamini eksikliği çeşitli sağlık sorunlarına sebep oluyor! İşte B12 eksikliği belirtileri...

yeteri kadar alınamadığında kansızlığın bir çeşidi olan; kırmızı kan hücrelerinin büyük ve oval hale geldiği ve kemik iliğinden uygun oranda dolaşıma geçemediği pernisiyöz anemi başta olmak üzere sinir sisteminde bazı sorunlar baş gösterebilir. Ülkemizde yetişkin bireylerde yüzde 20'lere varan sıklıkta, yaşlıların ise yüzde 30-40 oranında B12 eksikliği görülmekte. Ben de kilo verme amacıyla bana başvuran her 10 danışanımdan birinde halsizlik, solukluk ve ayakta karıncalanma şikayetleriyle ortaya çıkan B12 eksikliğine rastlıyorum.

B12 vitamini eksikliği çeşitli sağlık sorunlarına sebep oluyor! İşte B12 eksikliği belirtileri...

Beş, altı danışanda da kan değerlerinin alt sınırlara yakın olduğunu görüyorum. Beslenme değerlendirmesi yaptığımda genelde bu eksikliğin temel nedeninin 'den zengin yiyecekleri çok az tüketmelerine bağlıyorum. Bunun yanında anemi, gastrit, Chron, çölyak, mide ameliyatları gibi gastrointestinal hastalıkların, mide asidini azaltan ilaçların ve diyabet ilaçlarından metforminin kullanımının da eksikliğine neden olduğu ortak görüştür. Bugün sizlere ülkemizde sıklıkla görülen B12 vitamini tanımını, ne işe yaradığını, ne tüketirsek bu vitamini tam ve yeterli tüketebileceğimizi ve kullanılan B12 desteklerinin çeşitlerini anlatmak istiyorum.

B12 vitamini eksikliği çeşitli sağlık sorunlarına sebep oluyor! İşte B12 eksikliği belirtileri...

KAN HÜCRESİ YAPIMINDA GÖREVLİ

vitamini, kobalt içeren suda çözünebilir B grup vitaminlerdendir. Bu nedenle 'kobalamin' olarak da bilinir. Kırmızı kan hücrelerinin üretiminde, sinir sisteminin korunmasında, DNA ve sinir hücrelerinin etrafını saran miyelin kılıf sentezinde görev alır. kalbi ve kalbe giden damarları koruyucu etki oluşturur. Çünkü yüksek seviyelerde homosistein koroner arterlere zarar verebilir ya da kanda pıhtılaşmayı kolaylaştırarak kalp krizi ve felç riskini artırabilir.

B12 vitamini eksikliği çeşitli sağlık sorunlarına sebep oluyor! İşte B12 eksikliği belirtileri...

EKSİKLİĞİN SAPTANMASI

eksikliği kemik iliği yetmezliğine ve nörolojik sistemde geri dönüşümsüz hasara neden olduğu için erken teşhis ve tedavi çok önemlidir. Vitamin B12 eksikliğini saptamak için kanda homosistein ve B12 seviyelerine, kan ve idrarda metilmalonik asit seviyelerine bakılır. Vitamin B12'nin metabolik yolundaki homosistein ve metilmalonik asit olarak adlandırılan iki bileşen eksiklik durumunda yükselir.

B12 vitamini eksikliği çeşitli sağlık sorunlarına sebep oluyor! İşte B12 eksikliği belirtileri...

Bunun yanında teşhiste kullanılan yeni bir parametre holotranskobalamin düzeyidir. Holotranskobalamin düzeyi eksiklik durumunda azalır. Bu ölçümün daha hassas olduğu düşünülmekte. Bir diğer bir test olan 'şiling' testi, intrensek faktör salınımında bozukluk olup olmadığını anlamak için kullanılır. Bu testte, ağızdan radyoaktif vitamini alınır ve idrarla atılıma bakılır. Düşük ya da normal idrarla atılım, intrensek faktör eksikliğine bağlı olarak, B12'nin emiliminin bozulduğunu gösterir.

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