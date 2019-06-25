B12 vitamini nedir? B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

Beden sağlığımız ve sinir sistemimiz için oldukça önem taşıyan B12 vitamini eksik olduğu zaman sağlığımız açısından problem oluşturabilmektedir. Kimi zaman bir hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkan B12 vitamini vücudun kendisi üretebildiği bir vitamin değildir. B12 vitamini eksikliği olduğu durumlarda vücudumuz birçok belirti göstermektedir. Bu belirtileri dikkate alarak B12 vitamin eksikliği gidermek en doğrusu olacaktır. Peki B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? B12 vitamini eksikliği neden olur? İşte cevabı...