Bal kabağı akciğer kanseri riskini azaltıyor

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, bal kabağının akciğer kanseri riskini azalttığını söyledi. Bal kabağının yüzde 90 dan sudan oluştuğunu belirten Uzman Diyetisyen Yıldırım, "Lif içeriği yüksek ve kalorisi düşüktür. 1 bardak haşlanmış, süzülmüş, pişmiş, tuzsuz kabak 49 kaloridir. 2 gram protein, 12 gram karbonhidrat ve 3 gram diyet lifi içerir. İyi bir C vitamini kaynağıdır. Hastalıklara karşı savaşan bütün besin öğelerini (potasyum, pantotenik asit, magnezyum, C ve E vitamini, demir, çinko, selenyum, kalsiyum, niasin ve folat ) içerir" dedi.