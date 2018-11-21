Bal kabağı akciğer kanseri riskini azaltıyor

KANSERE YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR

Bal kabağının parlak turuncu renginin onun önemli bir antioksidan olan beta karotenden zengin olduğunu gösterdiğini kaydeden Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Beta karoten bitki karotenoidlerinden biridir ve vücutta A vitaminine dönüşür. A vitaminine dönüşümüyle beta karoten sağlık için önemli fonksiyonları gerçekleştirir.