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  • Bel fıtığı hakkında doğru sanılan 7 önemli yanlış!

hakkında doğru sanılan 7 önemli yanlış!

Hareketsiz yaşam tarzı, masa başında geçirilen uzun saatler, spor yapmaya başlayınca bedenimizi dinlemeden kendimizi zorlamamamız ya da geçirdiğimiz kazalar... Tüm bunlar ve ekleyebileceğimiz daha birçok sebep nedeniyle bel ağrısı yaşıyoruz. Hatta genel olarak toplumun yüzde 80'i hayatının bir döneminde bel ağrılarından yakınıyor. Bel ile ilgili sorunların en bilineni de fıtık olduğu için her ağrıyı fıtık zannediyoruz. Oysa hiç de öyle değil. Peki nedir bu hatalı bilgiler? Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ögretim Üyesi Murat Hamit Aytar toplumda hakkında kulaktan kulağa yayılan 7 hatalı bilgiyi anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Giriş Tarihi: 21.02.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 10:18
Bel fıtığı hakkında doğru sanılan 7 önemli yanlış!

Hareketsiz yaşam tarzı, masa başında geçirilen uzun saatler, spor yapmaya başlayınca bedenimizi dinlemeden kendimizi zorlamamamız ya da geçirdiğimiz kazalar... Tüm bunlar ve ekleyebileceğimiz daha birçok sebep nedeniyle bel ağrısı yaşıyoruz. Hatta genel olarak toplumun yüzde 80'i hayatının bir döneminde bel ağrılarından yakınıyor. Bel ile ilgili sorunların en bilineni de fıtık olduğu için her ağrıyı fıtık zannediyoruz. Oysa hiç de öyle değil. Peki nedir bu hatalı bilgiler? Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Ögretim Üyesi Murat Hamit Aytar toplumda hakkında kulaktan kulağa yayılan 7 hatalı bilgiyi anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Bel fıtığı hakkında doğru sanılan 7 önemli yanlış!

YANLIŞ: HER BEL AĞRISI FITIKTIR

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Bel fıtığı hakkında doğru sanılan 7 önemli yanlış!

Doğrusu: Toplumdaki yaygın inanışın aksine bel ağrılarının çok küçük bir kısmı kaynaklı oluyor. Bel ağrılarının neredeyse yüzde 90'ı dinlenmeyle, ilaç tedavisiyle gideriliyor. Ancak yüzde 5-10'unun nedeni daha ciddi sorunlar oluyor. Bunların da sadece üçte birinin bel fıtığından kaynaklanan ağrılar olduğunu anlatan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Hamit Aytar, "Bel ağrıları genellikle kas eklem tutulmaları, spazm, disk dejenerasyonu gibi nedenlerden oluşuyor. Kısacası beldeki tüm ağrıların nedeni fıtık değildir" diyor.

Bel fıtığı hakkında doğru sanılan 7 önemli yanlış!

YANLIŞ: SOĞUK UYGULAMA OMURGAYA İYİ GELİR

Bel fıtığı hakkında doğru sanılan 7 önemli yanlış!

Doğrusu: Omuz, kalça ve diz akut ağrılarında soğuk uygulama iyi geliyor, ancak bu durum omurga için geçerli değil. "Fıtığım var, soğuk duş alınca geçer düşüncesi doğru değil" diyen Dr. Öğretim Üyesi Murat Hamit Aytar sözlerine şöyle devam ediyor: "Omurga sıcağı sever, soğuğu değil. Soğuk uygulama yapmak omurgadaki spazmı artırıyor. Bu nedenle omurgayı sıcak tutmak, ısıtıcı özellikli termo kremler kullanmak, sıcak havlu koymak, hatta sıcak bir duş almak bile omurganın kas spazmının, tutulmaların derecesini azaltabiliyor."

Bel fıtığı hakkında doğru sanılan 7 önemli yanlış!

YANLIŞ: SPOR BEL AĞRISINDA FAYDA SAĞLAR

Bel fıtığı hakkında doğru sanılan 7 önemli yanlış!

Doğrusu: Spor, ağrılı dönem için değil omurgadaki sorunun tedavisinin ardından yapılmalı. Akut, ağrılı dönemde omurganın spora değil, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Murat Hamit Aytar, "Bel ağrısı yaşarken 'Biraz koşayım, belim açılsın' demek yanlış. Çünkü spor, akut ağrılı omurga spazmını, tutulmayı ve kas ağrılarını artırıyor; sorunun daha kötüye gitmesine yol açabiliyor" diyor. Dr. Öğretim Üyesi Aytar'ın spor konusundaki tavsiyesi ise şöyle: "Spor ancak ilk tedavi planı uygulandıktan ve şikayetler azaldıktan sonra yapılabilir. Omurga sağlığı için en iyi spor dalları ise; yüzmek, yürüyüş ve pilates."

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