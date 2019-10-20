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Bilim insanları açıkladı! tek olduğu ortaya çıktı

Birçok içerdiği ve mineraller sayesinde vücudumuz ve sağlığımız üzerinde önemli roller oynamaktadır. da metabolizmayı hızlandırmak ve kilo vermek için oldukça faydalı bir meyvedir. Amerika'da yapılan bir araştırma sonucunda greyfurt %90 oranında su içerdiğinden açısından etkisinin inanılmaz olduğu ortaya çıktı. Tükettiğimiz besinlerin kilomuz üzerinde ciddi etkilerde bulunuyor. Peki günlük hayatta yaparken ya da yediğiniz besinlerin kaç olduğunu merak ediyor musunuz? İşte günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz besinlerin kalorileri...

Giriş Tarihi: 20.10.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 10:16
Bilim insanları açıkladı! Zayıflatan tek besin olduğu ortaya çıktı

Birçok içerdiği ve mineraller sayesinde vücudumuz ve sağlığımız üzerinde önemli roller oynamaktadır. da metabolizmayı hızlandırmak ve kilo vermek için oldukça faydalı bir meyvedir. Amerika'da yapılan bir araştırma sonucunda greyfurt %90 oranında su içerdiğinden açısından etkisinin inanılmaz olduğu ortaya çıktı. Tükettiğimiz besinlerin kilomuz üzerinde ciddi etkilerde bulunuyor. Peki günlük hayatta yaparken ya da yediğiniz besinlerin kaç olduğunu merak ediyor musunuz? İşte günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz besinlerin kalorileri...

Bilim insanları açıkladı! Zayıflatan tek besin olduğu ortaya çıktı

Yağ yağma ve kolayca kilo verme bakımından suyu içmenin mükemmel bir yol olduğunu birçok araştırma kanıtlamıştır. Fakat, sonuçları gözle görebilmeniz için, tüketimini sağlıklı bir diyetle ve fiziksel egzersizlerle dengelememiz gereklidir.Greyfurtun zayıflamaktaki gücü zengin potasyum ve yağ yakımını hızlandıran enzim içeriğinden gelmektedir. Greyfurtun %90'ı sudur ve bu da, metabolizmayı hızlandırmaya ve kilo vermeye yardımcı olur.

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Bilim insanları açıkladı! Zayıflatan tek besin olduğu ortaya çıktı

Zayıflamak için oluşturulan diyetlerde kaloriyi azaltmak kadar, tuzu azaltmak da çok önemlidir. Bu durumda greyfurtu diyetinize dahil etmek kilo vermenize çok büyük katkı sağlar çünkü 1 adet greyfurtta boyutuna bağlı olarak ortalama 60 vardır, tuz oranı çok düşüktür, potasyum oranı ise yüksektir.

Bilim insanları açıkladı! Zayıflatan tek besin olduğu ortaya çıktı

MEYVELER

ELMA 1 ADET: 60

Bilim insanları açıkladı! Zayıflatan tek besin olduğu ortaya çıktı

KAYISI 1 ADET :8

Bilim insanları açıkladı! Zayıflatan tek besin olduğu ortaya çıktı

MUZ 1 ADET :100

Bilim insanları açıkladı! Zayıflatan tek besin olduğu ortaya çıktı

KİRAZ 100 GR : 40

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