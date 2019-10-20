Bilim insanları açıkladı! Zayıflatan tek besin olduğu ortaya çıktı

Birçok besin içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuz ve sağlığımız üzerinde önemli roller oynamaktadır. Greyfurt da metabolizmayı hızlandırmak ve kilo vermek için oldukça faydalı bir meyvedir. Amerika'da yapılan bir araştırma sonucunda greyfurt %90 oranında su içerdiğinden zayıflama açısından etkisinin inanılmaz olduğu ortaya çıktı. Tükettiğimiz besinlerin kalorileri kilomuz üzerinde ciddi etkilerde bulunuyor. Peki günlük hayatta diyet yaparken ya da yediğiniz besinlerin kaç kalori olduğunu merak ediyor musunuz? İşte günlük hayatta sıklıkla tükettiğimiz besinlerin kalorileri...